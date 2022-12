Ab dem 6. Januar bringen in Bretten die Heiligen Drei Könige wieder den Weihnachtssegen. Beim Hochfest „Erscheinung des Herrn“ am Dreikönigstag werden die Sternsinger feierlich ausgesandt.

Verkleidet als die Heiligen Drei Könige machen sich auch in diesem Jahr die Ministrantinnen und Ministranten der Kirchgemeinde Sankt Laurentius Bretten auf, um sich bei der bundesweiten 65. Aktion „Dreikönigssingen“ zu solidarisieren.

Sie bringen den Weihnachtssegen der Krippe in die Häuser der Brettener Kernstadt und in die Stadtteile Diedelsheim, Dürrenbüchig, Rinklingen, Gölshausen, Ruit und Sprantal. Beim Hochfest „Erscheinung des Herrn“ am Dreikönigstag werden die Sternsinger durch Pfarrer Harald-Mathias Maiba feierlich ausgesandt.

Motto lautet „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ bringen die Kinder und Jugendlichen nicht nur den Segen, sondern sie unterstützen damit auch die größte Solidaritätsaktion von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche.

In diesem Jahr ist Asien die Schwerpunktregion, das Beispielland ist Indonesien. Die dortige Organisation „Arek Lintang“ (ALIT) setzt sich für die Rechte der Kinder ein, indem sie politische Lobbyarbeit, aber auch Kultur, Sport- und Bildungsangebote unterstützt.

Die Ministranten sammeln Spenden für insgesamt etwa 1.300 Hilfsprojekte in rund 100 Ländern, um diverse Bildungs- und Gesundheitsprogramme zu fördern. Das Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) tragen dieses deutschlandweite Programm.

Nach zwei Pandemie Jahren ändert sich einiges in Bretten

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, in der über Segensbriefe Spenden gesammelt wurden, wird sich in diesem Jahr jedoch einiges ändern, so Pfarrsekretärin Elisabeth Nowak.

Nur an drei Tagen, vom 6. bis 8. Januar, werden sie unterwegs sein. Jeder, der in dieser Zeit von den Sternsingern besucht werden möchte, muss sich bis zum 30. Dezember entweder per Mail an pfarramt@kath-bretten.de oder telefonisch unter (0 72 52) 9 38 60 im Pfarrbüro anmelden.

Wenn bis 17 Uhr nicht alle angemeldeten Familien besucht werden konnten, dann wird in den darauffolgenden Tagen ein Segensumschlag die nicht besuchten Häuser erreichen. Elisabeth Nowak, Pfarrsekretärin

Im katholischen Pfarrblatt liegt ebenso ein Anmeldebogen, der ausgefüllt im Pfarrbüro abgegeben werden kann. Auch Haushalte, die in den vergangenen Jahren besucht wurden, müssen sich erneut im Pfarrbüro melden.

Minis erteilen den Segen wegen der Infektionswelle vor der Haustüre

Die wenigen Gruppen werden von 12 bis 17 Uhr unterwegs sein. „Wenn bis 17 Uhr nicht alle angemeldeten Familien besucht werden konnten, dann wird in den darauffolgenden Tagen ein Segensumschlag die nicht besuchten Häuser erreichen“, berichtete Nowak.

Die Pfarrgemeinde bittet um Verständnis, dass die Ministrantinnen und Ministranten aufgrund der Infektionswelle den Segen vor der Haustüre erteilen werden, so Nowak weiter.

Am Dreikönigstag wird der Bereich um die St. Laurentiuskirche, das Hausertal, die Siedlung und Diedelsheim besucht, einen Tag später die Haushalte in Dürrenbüchig, Rinklingen, Gölshausen, Sprantal, Ruit, das Gebiet um das Krankenhaus und die Kupferhälde. Am letzten Tag schauen die Sternsinger in der Wanne, in der Innenstadt und im Bahnhofsgebiet vorbei.