Am Ende der ersten Testwoche hat das Deutsche Rote Kreuz Bretten je Tag knapp 40 Erzieher oder Lehrer, Betreuer und Schüler auf den Erreger getestet - kostenlos dank Test-Kits der Stadtverwaltung. Steigerbar wäre dies auf 120 am Tag.

„Ich wusste, was auf mich zukommt“, sagt Sandra Reiber. Ihre Augen glänzen. Sie zückt blinzelnd ein Taschentuch. Rotkreuz-Helferin Isabell Massow hat die Lehrerin der Schillerschule abgestrichen. Die künftige Rettungshelferin Massow kennt das. Sie hat Theorie und Praxis-Einweisungen durchlaufen und über eine Woche schon Abstriche an der Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bretten gemacht.

Hier dürfen sich Erzieherinnen und Lehrkräfte auf den Erreger testen lassen, neben Betreuern und Schülern von Abschlussklassen. Die Test-Kits stellt die Stadt zur Verfügung und verweist auf weitere Angebote der Apotheken und Arztpraxen.

Wie Sandra Rieber treten auch Elke Wild-Siebert, Lehrerin am Edith-Stein-Gymnasium, Tränen in die Augen, als der lange Wattestab weit in die Nase eintaucht. Brettens DRK-Bereitschaftsleiter Christopher Glück: „Ja, das ist nicht angenehm, aber passieren kann entgegen Falschinformationen im Internet nichts. Der Wattestab biegt sich.“

Und es sei ja beabsichtigt, mit dem Stäbchen die Probe vom ganzen Weg durch die Nase über den Rachen bis tief in den Rachenraum hinein abzustreichen. Denn das Virus wandert im Verlauf der Infektion weiter in den Rachen. Glück: „Aber wir suchen den Gesunden. Der Schnelltest kann keine Kranken finden, nur Verdachtsfälle.“ Nur PCR-Tests können Infektionen bestätigen, sagt der DRK-Bereitschaftsleiter.

Rund 700 Personen erhalten von der Stadt Berechtigungsscheine

Getestet wird in einer großen Fahrzeughalle des DRK bei offenen Türen, das für eine gute Luftzirkulation sorgt, und mit Test-Kits, welche die Stadt stellt. Sie sorgt vor für insgesamt rund 700 Berechtigte, sie informiert die Probanden und stellt Berechtigungsscheine aus.

Teststation des DRK in Bretten Die Teststation des DRK befindet sich im Brettener Breitenbachweg 3. Hier sind 20 ausgebildete Personen von Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr sowie von 16 Uhr bis 18 Uhr im Einsatz sowie zehn Helfer, unter ihnen DRK-Mitglieder aus Gölshausen und Büchig. Mitzubringen sind der Berechtigungsschein und der Personalausweis. Das testende Personal ist geschult und eingewiesen, laut Brettener DRK auch nach Hersteller-Vorgaben und zur Hygiene. Die Berechtigten erhalten entsprechende Scheine von ihrem Arbeitgeber, teilt die Stadt mit. In den Kindergärten gehören neben der Leitung auch Erzieherinnen oder Freiwillig-Soziale und andere Helfer zu den Berechtigten. An den Schulen sind es Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Schulsekretariatsangehörige, Betreuungskräfte oder die Hausmeister. Berechtigte Schüler erhalten ihre Scheine unabhängig davon, ob sie in Bretten wohnen oder aus dem Umland kommen. i-te

„Und wir testen dann, mit Open end“, sagt Glück. Ein Corona-Schnell-Test sei stets nur eine Momentaufnahme. Dass das bekannt sei, beweise die Zahl jener, die schon bis Ende März Termine durchgebucht hätten. „Mit einem negativen Schnelltest steht aber nur fest, dass man selbst im Falle einer Infektion, die noch nicht spürbar ist, für rund vier Stunden nicht infektiös ist“, sagt Glück.

Vom Kreis der Berechtigten sind etwa 230 an Kindertagesstätten und Kindergärten und rund 470 an Schulen beschäftigt. Die Stadt bezieht gemäß Landesempfehlung zudem rund 480 Schüler aus Abschlussklassen ein. In der ersten Woche sind laut Stadt rund 60 Tests vorgenommen worden. Drei Minuten dauert ein Test.

Aus der Testkabine ist ein Niesanfall zu hören

Bis Ende der ersten Testwoche wurde kein Positiver gefunden, so Glück. Würde ein Positiver gefunden, muss er sich in häusliche Isolation begeben und mit ihm die ganze Klasse und die Lehrer oder Lehrerinnen, die sie im Präsenzunterricht trafen.

Das Gesundheitsamt wird über die DRK-Software automatisch informiert. Ein PCR-Test folgt für alle. Bei wem er positiv ist, der setzt die Isolation mit Quarantäne fort. Diese verhängt im Unterschied zur Selbstisolation das Ordnungsamt, so Glück.

Gymnasiallehrerin Wild-Siebert schaut zur Abstrich-Kabine, als wiederholtes Niesen zu hören ist. Ihr Mann Gerald ist an der Reihe. Auch er hat mehrere Tests absolviert und beide werden dies beibehalten, sagen sie.

Manche der Testwilligen kommen Glück zufolge in der Frühe vor der Arbeit, andere abends, um nichts mit nach Hause zu nehmen. Manche wollen ihr Arbeitsumfeld schützen, andere abends beispielsweise betagte Eltern.

Dank Tests können wir Entwicklungen in der Bevölkerung erkennen Christoph Glück, Bereitschaftsleiter des DRK Bretten

Glück erinnert an die Bedeutung der AHA-L-Regeln trotz Schnelltests. „Der Test bietet nur relative Sicherheit, aber dank Tests können wir Entwicklungen in der Bevölkerung besser erkennen.“

Bisher testete das DRK je Tag rund 40 Personen. Bis zu 120 je Tag seien maximal möglich, sagt Romano Au. Der DRK-Ausbilder prüft die Anmeldungen, die online erfolgt sind. „120 am Tag wären allerdings Volltaktung.“ Pro Testdurchlauf seien rund drei Minuten nötig.

Die unkomplizierte Anmeldung online dauert auch nur Minuten. Die Testergebnisse erhält man ungefähr 15 Minuten nach dem Test per E-Mail aufs Handy. „Dass das Ergebnis erst kommt, nachdem man die Teststation wieder verlassen hat, dient auch der Privatsphäre“, sagt Glück. Ausschlusskriterium für die Wahrnehmung des Test-Termins ist nur das Auftauchen von Symptomen.