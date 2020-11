Wir bestellen aktuell CO 2 -Ampeln. Jeder DRK-Ortsverein im Stadt- und Landkreis Karlsruhe soll eine erhalten. Diese CO 2 -Messgeräte sind zwar nicht solche nach Medizinproduktegesetz, woran uns normalerweise viel liegt. Aber diese müssten für 250 Euro je Jahr und Gerät gewartet werden. Aber die nun bestellten genügen für eine verlässliche Warnanzeige, wann sich so viel CO 2 in der Raumluft befindet, dass gelüftet werden sollte, worauf ein gelbes Licht hinweist, oder, wenn sie auf Rot umschaltet, dass dringend gelüftet werden muss.