Ungewöhnliches Diebesgut

Durstiger Einbrecher steigt in Bretten in ein Gebäude ein

Ein Einbrecher muss wohl großen Durst gehabt haben, als er in der Nacht zum Dienstag in ein Gebäude eingestiegen ist. Denn das einzige was der Unbekannte mitnahm war Saft.