1.566 Quadratmeter Grundstück

Ehemaliges Irish Pub in Bretten weicht zwei Wohnhäusern

Ein privater Investor will mitten in der Stadt zwei Mehrfamilienhäuser in Bretten errichten. Ob er verkaufen oder vermieten will, ist noch unbekannt. Bekannt ist aber, was er auf dem Grundstück alles plant.