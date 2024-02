Eine Fußpflege-Praxis und gleich daneben ein Lokal, das einen Biergarten hat und zugleich noch ein Café und Bistro ist. Wo gab es das in Bretten? Auch Teil zwei des Rätsels „Erkennen Sie Bretten?“ dürfte für echte Kenner der Stadt gut zu lösen sein.

Tatsächlich ist zu befürchten, dass auch dieses Rätsel für so manchen Leser wieder zu einfach ist. Das jedenfalls haben uns einige Leser schon zum Auftakt der Reihe vor zwei Wochen geschrieben. Aber es bleibt bei dem, was wir Ihnen versprochen haben: Es kommen auch noch kniffligere Rätsel!

Beinahe noch interessanter als der Standort dürften in diesem Fall aber ohnehin die Geschichten sein, die sich rund um den „Holzwurm“ ranken. Stadtarchivar Alexander Kipphan hat uns so manche davon vorab erzählt. Was er uns erzählt hat, lesen Sie in des Rätsels Lösung Ende kommender Woche.

Welche Erinnerungen kommen Ihnen beim Betrachten des Bildes?

Doch jetzt sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, erst einmal gefragt. Wo stand das gezeigte Haus? Eine kleine Hilfe: Die winterliche Aufnahme stammt aus dem Jahr 1986.

Welche Erinnerungen kommen Ihnen, wenn Sie dieses Bild betrachten? Haben Sie sich nach Feierabend im „Holzwurm“ getroffen? Oder hat Ihnen nebenan ein Podologe die Fußnägel poliert? Nicht nur wir, auch Stadtarchivar Kipphan sagt, er würde gern weitere Anekdoten zum gezeigten Foto erfahren.

Wenn Sie wissen, wo das gesuchte Haus stand, schreiben Sie uns bitte bis Freitag, 1. März, um 10 Uhr an redaktion.bretten@bnn.de oder an die Brettener Nachrichten, Melanchthonstraße 43 in 75015 Bretten. Bitte nennen Sie jeweils Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Bretten?“.

Ganz besonders freuen wir uns wieder, wenn Sie uns bei dieser Gelegenheit gleich noch persönliche Anekdoten zu dem Haus erzählen.

Das gibt es beim Rätsel um das Brettener Haus zu gewinnen

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Geschichte zum gezeigten Ort verlosen wir Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN.

Die Lösung zusammen mit Ihren Geschichten und mit Anekdoten aus dem Stadtarchiv erfahren Sie am 2. März. Außerdem lesen Sie dann die Namen der Gewinner. In der Samstagausgabe zeigen wir Ihnen noch einmal die alte Aufnahme und ein aktuelles Bild, das wir vom selben Standort aus fotografiert haben.

Die Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Bretten?“ hat Stadtarchivar Alexander Kipphan ausgewählt. Das Stadtarchiv unterstützt die Reihe in den BNN mit Informationen, Rat und Tat.