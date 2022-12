Das Jahr 2022 ist fast vorbei. Zeit sich Gedanken zu machen, wie das neue Jahr eingeläutet wird. So feiern die Rathauschefs der Kommunen in der Region um Bretten in diesem Jahr Silvester.

Der letzte Tag des Jahres ist nun mal etwas Besonderes: Eine solche, wenn auch nur kalendarische Zäsur, nutzt der Mensch gern für einen Rückblick – und zum Feiern.

Der Tag - im Kirchenkalender seit der Einführung des gregorianischen Kalenders 1582 der letzte Tag des Jahres - ist dem römischen Bischof Silvester gewidmet, der am 31. Dezember 335 gestorben ist. Was die Bürgermeister in der Region Bretten am letzten Abend im Jahr vorhaben – die BNN haben nachgefragt.

Brettens OB Wolff geht den Silvesterabend geruhsam an

Zaisenhausens Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle feiert Silvester mit einem befreundeten Ehepaar zu Hause. Im silvesterlich geschmückten Esszimmer gibt‘s ein mehrgängiges Menü, „das ich selbst zubereiten werde“.

Dass es bei Wöhrles eher ruhig zugeht, liegt schon allein daran, dass vor gerade mal zwölf Wochen ihr zweites Kind Mathilda auf die Welt kam „und auch unser Sohn erst viereinhalb Jahre alt ist“, berichtet die Rathauschefin. „Um Mitternacht sehen wir uns von unserem Balkon das Feuerwerk über Zaisenhausen an. Danach gibt es eine Currywurst. Ich freue mich schon darauf.“

Auch beim Brettener OB Martin Wolff geht es geruhsam zu: Bei einem gemeinsamen Essen - „ob Raclette oder Fondue wird kurzfristig entschieden“ - werden die Wolffs und ihre beiden Freunde gemeinsame Urlaubserinnerungen austauschen.

Aus der Spielekiste kommt „Trivial Pursuite“ auf den Tisch, vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel aus Wolffs Sammlung. Ein Privatfeuerwerk steht nicht an: „Das Einzige, was bei uns knallt, ist der Korken der Sektflasche, die ich kurz vor Mitternacht zum Anstoßen auf das neue Jahr öffnen werde“, verrät der OB. Erfahrungsgemäß ist gegen halb zwei dann Schluss.

Kürnbacher Bürgermeister feiert mit seiner Frau

Ganz und gar unspektakulär geht es am Silvesterabend bei Kürnbachs Bürgermeister Armin Ebhart zu. Ohne großes Aufheben feiert er mit seiner Frau – „wenn man das überhaupt feiern nennen kann.“

Das Silvesteressen wird eine Überraschung seiner Gattin, auf die er sich schon freut. Dazu wird ein edler Tropfen kredenzt. „Natürlich ein Schwarzriesling aus Kürnbach.“

Ein Gläschen Sekt zum Anstoßen um Mitternacht darf nicht fehlen, auch da hat sich Ebhart bei Kürnbacher Winzern umgesehen und ist fündig geworden. „Bei uns ist Silvester keine große Sache“, sagt der Schultes. „Und am 2. Januar bin ich wieder im Dienst.“

Thomas Nowitzki folgt in Oberderdingen einem guten Brauch

Einem über 20-jährigen guten Brauch folgend trifft sich Thomas Nowitzki, der Bürgermeister von Oberderdingen, alljährlich am letzten Abend des Jahres mit Freunden. Zuvor besucht er am frühen Abend den ökumenischen Gottesdienst.

Danach wird es gemütlich: Fünf Paare teilen sich immer an Silvester nicht nur die Örtlichkeit, sondern auch die Essensvorbereitungen. „Jeder bringt etwas Feines, zumeist aus der Region, mit, selbstverständlich flankiert von einem guten Wein aus Oberderdingen.

Und eh man sich versieht, muss auch schon der Sekt entkorkt werden“, sagt Nowitzki. „Aufs neue Jahr anzustoßen, gehört einfach dazu.“

Sulzfelds Bürgermeisterin feiert mit vier Familien

Mit zehn Kindern verspricht die Silvesterparty von Sulzfelds Bürgermeisterin Sarina Pfründer ein munterer Abend zu werden: Fünf Familien treffen sich immer am 31. Dezember zum gemeinsamen Feiern.

Heuer steht erstmals ein Mottoabend an: Eine „Glitzerparty“ soll es werden. Auch die Herren tragen Festliches, und mit dem traditionellen Raclette „vergeht der Abend im Nu“, weiß Pfründer aus Erfahrung.

Die Kinder zwischen drei und 14 halten alle durch bis zum Runterzählen ins neue Jahr. „Langeweile jedenfalls wird bei der Party am letzten Tag des Jahres keinesfalls aufkommen.“

Bürgermeister Markus Rupp startet mit seinem Bruder in das neue Jahr

Mit seinem Bruder und seiner Schwägerin feiern Markus Rupp, Bürgermeister in Gondelsheim, und seine Frau den Silvesterabend. Seit vielen Jahren treffen sich die Rupps. „Früher mit Kindern.

Seit die selber feiern, sind wir unter uns.“ Mit lukullischen Höhenflügen: Auf den Tisch kommt Hase von den Kleintierzüchtern im Ort, davor die eigens am Silvestermorgen im Elsass eingekaufte Vorspeise - Muscheln und Austern.

Den Nachtisch, ein Sorbet, nehme man erfahrungsgemäß meist schon im neuen Jahr zu sich, nach einem Gläschen Sekt. Drei Raketen werden von Rupps Garten aus das neue Jahr begrüßen. „Mehr aber nicht.“ Das Treffen im Ort hat seine Vorteile: Aufs Auto können die Rupps verzichten.