„Ein Künstler zum Anfassen“: Große Wertschätzung für einen großen Brettener Künstler

Der plötzliche Tod von Willi Gilli hat die regionale Kunstszene und viele Weggefährten tief erschüttert. Doch mit der Trauer geht auch eine große Wertschätzung für den Brettener Künstler einher, wie die Reaktionen zeigen. Gilli ist am 2. März im Alter von 71 Jahren gestorben.

„Ein großer Verlust für die Kunstszene“, schreibt etwa Thomas Lindemann für den Kunstverein Bretten. „Wir sind betroffen und traurig von Willi Gillis Tod, der für uns alle so plötzlich und überraschend kam“, betont Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler). Die Stadt Bretten verliere „ein echtes Original und eine seit vielen Jahrzehnten prägende Künstlerfigur“, so der OB weiter.

Die zahlreichen Werke Gillis, die das Brettener Stadtbild laut Wolff „bereichern“, würden die Vielseitigkeit des Künstlers zeigen. Wolff nennt hier exemplarisch das große Glasbild über dem Sporthalleneingang „Im Grüner“, die Glasscheiben in der Badewelt, die Decke der Stiftskirche sowie eine Skulptur beim Technischen Rathaus. „All diese Kunstwerke werden uns tagtäglich an Willi Gilli und sein Wirken erinnern“, versichert der Rathauschef.

Einblicke in die Arbeitsprozesse

Der Maler und Bildhauer zeichnete zuletzt für die Gestaltung des „Karschdhengschd“, das Wahrzeichen des Brettener Stadtteils Diedelsheim, verantwortlich; die Skulptur erschuf Gilli im Auftrag des Bürgervereins Diedelsheim. „Ein Künstler zum Anfassen“ sei Gilli gewesen, betont Heidemarie Leins, die Vorsitzende des Bürgervereins Diedelsheim.

Der vielseitige Künstler habe den Verein in den gesamten Arbeitsprozess miteinbezogen. „Beim Aufstellen der Skulptur war Willi Gilli jede Sekunde dabei – und die herzliche Gemeinschaft hat gutgetan“, berichtet Leins weiter.

Für den Auftrag an Gilli habe es keines schriftlichen Vertrags bedurft, ein Handschlag habe das Geschäft besiegelt, erzählt Leins. Als es dann um die Bezahlung ging, habe Gilli zu ihr gesagt: „Heide, ich hätte nie gedacht, dass man mit Euch so gut zusammenarbeiten kann.“

Das, betont die Bürgervereinsvorsitzende, sei „mehr als ein Lob“ gewesen: „Für den Bürgerverein waren sein künstlerisches Schaffen und seine Gespräche in jeder Hinsicht eine große Bereicherung.“ Sie hätte ihm gern auch weiterhin ihre berühmten „Springerle“ mit dem Konterfei des „Karschdhengschd“ gebacken, so Leins.

Förderer und Unterstützer des Brettener Kunstvereins

Wie der Kunstverein Bretten mitteilt, war Gilli dem Verein unter anderem als stellvertretender Vorsitzender „über Jahrzehnte sehr verbunden“. Daneben kuratierte der Künstler einige Ausstellungen, dabei holte er laut Lindemann „namhafte Künstlerinnen und Künstler für Präsentationen nach Bretten“, etwa Uwe Lindau oder Joachim Czichon.

Willi Gilli war ein geschätzter, durchaus auch kritischer Beobachter und Wegbegleiter des Vereins. Thomas Lindemann, Kunstverein Bretten

„Willi Gilli war ein geschätzter, durchaus auch kritischer Beobachter und Wegbegleiter des Vereins“, schreibt Lindemann und nennt Gilli einen „schillernden, überaus interessierten Mensch, der immer wieder an den gemeinsamen Tisch gefunden oder dorthin zurückgeholt hat“.

Gilli wurde am 5. Oktober 1951 in Jesenice, im heutigen Slowenien, geboren. 1969 begann er ein Studium der Malerei und Grafik an der Stuttgarter Merz Akademie, 1971 setzte er sein Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei den Professoren Dieter Krieg und Markus Lüpertz fort.

Breites künstlerisches Spektrum

Zwischen 1983 und 1988 war Gilli mehrmals Stipendiat im Künstlerdorf Worpswede im Landkreis Osterholz in Niedersachsen, zudem war er 1984 Stipendiat der Yorkshire Art Association und nahm an einem internationalen Künstleraustausch mit England teil. Sein künstlerisches Schaffen umfasste ein breites Spektrum: Malen, Gestalten von Skulpturen, Glasflächen und Designen. 1989 erhielt Gilli den Kunstpreis der Sparkasse Karlsruhe.

Gilli war Mitglied im Verein Deutschen Künstlerbund und im Berufsverband Bildender Künstler. Neben seinem Atelier in der Brettener Lammgasse hatte er noch eine Werkstätte in Mannheim. Die Beerdigung findet am Samstag, 11. März, um 13 Uhr auf dem Brettener Friedhof statt.