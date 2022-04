Carla Ligotino aus Bretten versucht am Freitag, 15. April, ab 20.15 Uhr bei der zweiten Runde der Sat.1-Show „The Voice Kids“ zu überzeugen. Mit der Teilnahme an der Sendung erfüllt sich für die 15-Jährige ein Traum.

Mit ihrer Teilnahme bei der zehnten Staffel von „The Voice Kids“ hat sich Carla Ligotino aus Bretten einen Traum erfüllt.

In der ersten Runde der Castingshow – den Blind Auditions – überzeugte die 15-Jährige mit dem Lied „You Say“ der US-Sängerin Lauren Daigle alle Coaches von ihrer Stimme. Ihr zweiter Auftritt bei „The Voice Kids“ läuft an diesem Freitag, 15. April, bei Sat.1.

Alle vier Coaches drehen sich um

„Als sich alle umgedreht haben, habe ich einfach versucht, weiterzusingen,“ erzählt Ligotino von dem aufregenden Moment. Die Entscheidung für einen der vier Coaches, darunter Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiß und Alvaro Soler, fiel der 15-Jährigen leicht: Schon lange ist sie Fan der Musik des Pop-Sängers Soler, der sich bei ihrem Vorsingen als erster bereits nach wenigen Sekunden umdrehte.

Ich singe, seit ich denken kann. Carla Ligotino, „The Voice Kids“-Teilnehmerin

Dass der Sänger jedem, der sich für sein Team entscheidet, eine Ukulele schenkt, schien hier ein Wink des Schicksals zu sein. Ligotino spielt selbst seit vier Jahren Ukulele. Im Dezember hat sie außerdem angefangen, Gitarre zu lernen.

Die Musik begleitet Ligotino bereits ihr Leben lang: „Ich singe, seit ich denken kann.“ Schon als die Italienerin noch auf Sizilien lebte, sang sie auf Familienfeiern.

Vor über sechs Jahren zogen ihre Eltern nach Bretten und eröffneten eine Pizzeria. Heute besucht Ligotino die neunte Klasse der Max-Planck-Realschule, auf der sie bis zur achten Klasse auch Teil der Schulband war. Nach dem Realschulabschluss möchte sie gerne Abitur machen und danach an der Musikakademie in Mailand studieren.

Traum von eigener Musik

Einen konkreten Plan B neben der Musik hat die 15-Jährige noch nicht: „Vielleicht irgendetwas mit Sprachen.“ Französisch und Englisch gehören zu ihren Lieblingsfächern in der Schule. Neben dem Singen arbeitet Ligotino in ihrer Freizeit an eigenen Songtexten – irgendwann möchte sie auch eigene Musik veröffentlichen.

Diese „The Voice Kids“-Staffel ist nicht die erste, für die sich die Schülerin beworben hat. Die ersten Bewerbungsvideos schickte sie bereits 2019 und 2020 zu Sat.1. Dass Ligotino im vergangenen Jahr endlich den gesamten Bewerbungsprozess erfolgreich hinter sich bringen konnte, ist daher umso schöner: Mit ihren 15 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin und erreicht knapp die obere Altersgrenze der Sendug. Hätte es bei „The Voice Kids“ nicht geklappt, wäre Carlas nächste Bewerbung an „The Voice of Germany“ gegangen.

Nach mehreren Vorsingen in verschiedenen Auswahlrunden wurde die Brettenerin schließlich mit der Einladung zu den Blind Auditions überrascht: „Meine ältere Schwester kam extra aus Italien zu Besuch, das allein war schon eine große Überraschung“, erzählt die 15-Jährige. Als sie dann noch einen Kuchen mit dem Schriftzug „The Voice“ bekam, war die Freude groß. Im Herbst 2021 erfuhr Ligotino so von ihrem Einzug in die Casting-Show.

Von Alvaro Soler v iel gelernt

Ende Oktober begannen die Vorbereitungen und Aufzeichnungen für die Blind Auditions in Berlin. „Am schlimmsten fand ich die Interviews“, erzählt Ligotino lachend. Die Zeit bleibt ihr trotzdem in sehr guter Erinnerung: „Ich hatte eine super schöne Zeit und habe viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe.“

Die Aufzeichnungen für die zweite Runde – die sogenannte „Battle Round“ – und das Halbfinale – die „Sing-Offs“ – waren bereits im Januar. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, fasst sie ihre Erfahrungen zusammen, ohne zu viel zu verraten. Während den Vorbereitungen gemeinsam mit Coach Soler und anderen Vocal-Coaches konnte die 15-Jährige viel lernen.

Mit welchem Song sie in den Battles auftritt, bleibt abzuwarten: Carla Ligotinos „Battle Round“ wird an diesem Freitag, 15. April, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.