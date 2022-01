Nach der Bund-Länder-Konferenz wurden auch in Baden-Württemberg die Corona-Regeln zum 12. Januar angepasst. Nun gelten für den Einzelhandel die Vorschriften der Alarmstufe II, unabhängig von den bisherigen Schwellenwerten bei der Hospitalisierungsinzidenz. Beim Besuch von Geschäften, die nicht der Grundversorgung dienen, ist das Tragen von FFP2-Masken erforderlich. Diese Vorgabe gilt zunächst bis zum 1. Februar. FFP2-Filtermasken („filtering face piece“) schützen vor festen, wässrigen und nicht flüchtigen Aerosolen und filtrieren mindestens 94 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel, sagen Fachleute. Unterschieden werden die Masken in FFP1 und 2, die eine gering bis mittlere Schutzwirkung haben. FFP3 besitzen eine sehr hohe Filterwirkung und werden in medizinischen Bereichen eingesetzt. Mund-Nasen-Masken bieten keinerlei Schutz vor eigener Ansteckung, verhindern jedoch, dass Infizierte die Krankheiten durch Niesen oder Husten weiter verbreiten.