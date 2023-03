Süße Schleckereien

Brettener Eisverkäufer experimentiert mit Schoko und Kirsch

Langsam starten die Eisdielen in Bretten in die Saison. Bislang hält sich der Verkauf der süßen Schlemmerei noch in Grenzen. Im Eiscafé Pierod nutzt man die Zeit noch, um neue Geschmacksrichtungen zu kreieren.