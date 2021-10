Die Zahl der Elektroautos nimmt stetig zu. Oft stehen deren Fahrer aber vor einem Problem: Es gibt nicht genügend Ladesäulen. So ist die Lage in Bretten.

Beim Einkaufen sein Auto „auftanken“? Das klingt erstmal etwas ungewöhnlich, wird aber für Besitzer eines E-Automobils gegenwärtig zunehmend die Realität. Auf immer mehr privaten Parkplätzen von Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren werden nämlich E-Ladestationen aufgestellt.

Die Säulen werden dabei nicht nur vom Gesetzgeber finanziell gefördert, sondern sind zukünftig auch ab einer bestimmen Anzahl an Stellplätzen verpflichtend. Die BNN haben sich deswegen einmal einen Überblick über die aktuelle Verbreitung der Ladestationen in der Melanchthonstadt verschafft.

Die Elektromobilität befindet sich auf dem Vormarsch. Immer mehr Autos fahren vollelektrisch. Im Landkreis Karlsruhe stieg die Gesamtzahl der reinen E-Autos zum Jahreswechsel bereits auf über 2000 Fahrzeuge. Ein Ende des aktuell schnellen Anstiegs der Neuzulassungen bei E-Fahrzeugen ist nicht in Sicht und so braucht es mehr Ladestationen um den steigenden Bedarf an „Stromtankstellen“ abzudecken.

Wie häufig die E-Ladestation beim Lidl in Bretten genutzt wird, ist unklar

In der Brettener Kernstadt gibt es bereits einige Ladesäulen der Brettener Stadtwerke, die den Energiebedarf auf städtischen Parkplätzen decken sollen. Des Weiteren könnte es schon bald mehr E-Ladestationen in der Innenstadt geben. Bei der Bebauung des Sporgassenparkplatzes sind nämlich einige Ladepunkte geplant. In der dort entstehenden Tiefgarage sind neben 181 gewöhnlichen Parkflächen auch acht Stellplätze mit Ladestationen für E-Autos vorgesehen.

Doch wie gestaltet sich die Situation auf privaten Parkplätzen? Auf dem Parkplatz der Brettener Lidl-Filiale in der Brettener Melanchthonstraße findet sich bereits eine E-Ladestation, die die Batterien zweier Fahrzeuge gleichzeitig aufladen kann. „An den Ladesäulen können unsere Kunden während der Filialöffnungszeiten bis zu 60 Minuten kostenlos Grünstrom tanken“, erklärt hierzu Lidl-Pressesprecher Mario Köhler.

Das Angebot der Ladestationen werde von Kunden erfahrungsgemäß sehr gut aufgenommen. „Pro Monat laden unsere Kunden im Rahmen von knapp 100.000 Ladevorgängen bereits über eine Gigawattstunde elektrischer Energie an unseren Ladesäulen in ganz Deutschland“, berichtet Köhler. Genaue Daten zu einzelnen Ladepunkten liegen dabei nicht vor, weswegen die genaue Frequentierung der Ladestation in Bretten unbekannt sei. Er gehe aber davon aus, dass der Standort durch seine zentrale Lage häufig genutzt werde.

Auf dem Heimweg schnell noch das E-Auto laden

Einer der den Ladepunkt der Lidl-Filiale häufig nutzt ist Mario Brenner. Der in Mühlacker arbeitende und in Bruchsal lebende Maschinenbauingenieur macht an der Ladestation regelmäßig halt.

„Bretten liegt auf meinem Heimweg, weswegen ich hier dann meistens Einkaufe und parallel mein Auto aufladen kann“, erzählt der zweifache Vater. Er habe bisher überwiegend gute Erfahrungen mit den Stationen gemacht. „Es gibt Städte und Gemeinden, die da deutlich schlechter dran sind“, meint Brenner.

In Bretten gibt es noch nicht bei jedem größeren Super- oder Drogeriemarkt E-Ladestationen. Auf dem Parkplatz des Kauflands bei der Diedelsheimer Höhe gibt es noch eine weitere Ladestation an der zwei Fahrzeuge gleichzeitig Strom „tanken“ können“. Ansonsten hält sich das Angebot an Ladestationen auf privaten Parkplätzen noch in Grenzen.