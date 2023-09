Baustelle verzögert sich

Eltern in Sorge: Schaffen die Brettener Grundschüler den Umstieg von der Bahn in den Bus?

So war das nicht geplant: Auf dem Weg zur Grundschule müssen die Kinder aus Bretten-Dürrenbüchig in der kommenden Woche einmal umsteigen. Was ist da los? Wie reagieren die Eltern? Und warum gibt es keine Alternative?