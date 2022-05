Erhöhtes Bollerwagenaufkommen am 1. Mai rund um Bretten

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause konnten in diesem Jahr endlich wieder Maifeste stattfinden. Die Menschen nahmen die zahlreichen Gelegenheiten gerne an und drängten förmlich ins Grüne. Oft begannen die Feierlichkeiten bereits am Samstagnachmittag, wenn zum Stellen des Maibaums geladen wurde.

So zum Beispiel in Diedelsheim, wo die Feuerwehr den acht Meter hohen Maibaum professionell in seine senkrechte Position brachte. „Wir machen das schon seit mehr als 25 Jahren und haben natürlich die nötige Routine“, erklärt Abteilungskommandant Klaus-Martin Foos.

„Heute wird der Baum am Fuß arretiert und über einen Fixpunkt mit der Winde hochgezogen. Früher war das noch aufwändiger mit Stangen und Seilen.“ Daran kann sich auch Markus Pferrer noch erinnern, der damals schon in der Jugendfeuerwehr mitwirkte.

Tagsüber Maibaumstellen, abends Abtanzen

In Diedelsheim war gefühlt das halbe Dorf auf den Beinen und drängte sich im und um das Dorfgemeinschaftshaus. Drinnen führten die Kinder des Kindergartens, der Grundschule und der Kinderturngruppe des TSV Lieder und Tänze auf. Das wollten die Mamas und Papas, die Omas und Opas, die Tanten und Onkel natürlich nicht verpassen. Am Kuchenbuffet deckten sich Lukas Wolf und seine Mutter Sara bereits für den Sonntag ein. Zuvor hatte Lukas mit seiner Klasse, der 3a, das schwedische Frühlingslied „Und wenn der Frühling kommt“ aufgeführt.

Auch in Bauerbach und Büchig, in Dürrenbüchig und anderswo wurden am Samstag die Maibäume gestellt und Feste gefeiert. Eine der größten Partys in der Region stieg im Musicpark in Maulbronn. Die Gruppe „ABBAlution“ ließ mit einer grandioßen Bühnenshow die 70er Jahre und die Musik der legendären Popgruppe ABBA wieder aufleben.

Clubinhaber Wolfgang Kienzle konnte sich nach langer Durststrecke wieder über ein volles Haus und die ausgelassene Stimmung seiner Gäste freuen.

Am 1. Mai gingen die Festaktivitäten dann richtig und an zahlreichen Orten gleichzeitig los. Der Musikverein Harmonie Bauerbach veranstaltete wieder sein traditionelles Wiesenfest bei der Maschinenhalle der Bauerbacher Landwirte. Zunächst spielte der Musikverein Neibsheim auf, später folgten die Feuerwehrkapelle Jöhlingen und die eigene Jugendkapelle.

Rund um Bauerbach pilgerten viele Menschen mit Bollerwagen durch die Dörfer

Bereits am Vormittag herrschte reges Treiben und zahlreiche Gruppen pilgerten herbei. So auch die Landjugend aus Bauerbach, ausgestattet mit zwei Bollerwagen, das Bier perfekt mit Eisplatten gekühlt. Zunächst wurde bei Steak, Wurst und Pommes die Grundlage für den weiteren Marsch nach Büchig gelegt. Eine andere Gruppe war in einer knappen Stunde von Gölshausen herübergelaufen und auch Gäste aus Gochsheim – unschwer an ihren Shirts mit „Gochze“-Aufdruck erkennbar – waren vertreten.

Auf dem Derdinger Horn organisierte der Musikverein Oberderdingen einen musikalischen Rundwanderweg. Vom Festplatz auf dem Horn ging es vollends hinauf zur Grillhütte, wo „Brass Pedal“ die erste Station musikalisch betreute. Weiter hinten, am Aussichtspunkt Bergwald, sorgte der Spielmannszug Zaberfeld für gute Unterhaltung.

Musikbegleitung für Wanderer am Maifeiertag

Auf dem Rückweg erwartete eine vierköpfige Combo des Musikvereins Oberdingen die Spaziergänger. Hier erfreute sich der 82-jährige Kurt Bolzheim an der Musik und erzählte stolz, dass er bis vor zwei Jahren noch selbst aktiv am Tenorhorn im Musikverein Oberderdingen mitgespielt habe.

Überall auf den Feldwegen bewegten sich Familien oder Gruppen, sehr häufig mit Bollerwagen für Getränke ausgerüstet, und erfreuten sich an den milden Frühlingstemperaturen. Die Ziele und Einkehrmöglichkeiten waren mannigfaltig. Auch in Sprantal war die Köhlerwiese bewirtet und am Burgwäldle hatte der Motorrad Club Diedelsheim zu Flammlachs und Maultaschen geladen.