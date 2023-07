An diesem Samstag, 22. Juli, fällt um 14 Uhr der Startschuss. „Bretten schwimmt 1504“ zieht als Benefiz-Event jährlich Vielschwimmer jeden Alters an. Und viel heißt viel: Es gilt 1.504 Minuten durchzuhalten, Bahnen ziehen über 25 Stunden lang. Einfacher wird es, wenn man im Team antritt. Doch aller Muskelschmerz dient der guten Sache. Der Erlös einer Spendenaktion kommt dieses Jahr der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bretten zugute.

Das haben die Veranstalter Lions Club, Stadtwerke, TV Bretten und DLRG diese Woche entschieden. Denn auch auf diesem Weg geht der Erlös an Kinder. Die DLRG lehrt nicht nur Kinder das Schwimmen. Sie sichert seit dem Start des Benefiz-Events 2014 schon das Geschehen vom Beckenrand aus. Dieses Jahr stellt der DLRG-Ortsverein Bretten hierfür ein rund 15-köpfiges Team zur Verfügung.

Wasserflächen sind begrenzt verfügbar für alle Angebote

Erstmals aber schwimmen auch DLRG-Mitglieder selber mit, sagt Andreas Robbe. Denn die DLRG will sichtbarer werden, sagt der 52-Jährige. Die Brettener DLRG wolle sich breiter aufstellen und verstärke darum die Eigenwerbung.

So hat die Ortsgruppe am City-Cup teilgenommen und Rettungsübungen angeboten. Die DLRG will verstärkt in Schulen werben. Und Robbe empfiehlt die Webseite der Ortsgruppe, die über das ganze Angebot der DRLG informiert, darunter Trainingszeiten, Baderegeln oder Erste-Hilfe-Kurse.

Er selbst hilft unter anderem dabei, Rettungsschwimmer auszubilden. Und wie die Rettungsschwimmer, so dienen auch Schwimmkurse der DLRG auch und vor allem Kindern. Jeden Sommer zur Badesaison ist es wieder mediales Thema, dass heute viele Kinder nicht mehr ausreichend gut schwimmen.

Man kann nur etwas falsch machen, wenn man nichts macht. Andreas Robbe

Mitglied in der DLRG-Ortsgruppe Bretten

„Wir wollen mehr Schwimmkurse anbieten“, sagt er. An der Mitgliederzahl scheitere das nicht. Im Gegenteil weise die Bundesstatistik der DLRG mancherorts, bundesweit betrachtet, sogar Mitgliederzuwächse auf. Aber es fehle auch an Ausbildern.

„Wir würden viel mehr ausbilden können“, sagt Robbe. Ein Problem sei aber, dass zu wenige Wasserflächen für alle Aufgaben wie Rettungsausbildung, Schwimmkurse oder Training zur Verfügung stünden. „Wir führen darüber derzeit Gespräche mit den Bäder-Leitungen in Bretten“, sagt Robbe.

„Ein anderes Problem ist, dass nicht alle Mitglieder sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv einbringen mögen“, so Robbe.

„Die Bereitschaft, sich für Wachdienste und andere Dienste zu melden, ist oft gering.“ Robbe ruft darum zu aktivem Engagement auf. „Bei uns sind alle willkommen, die sich einbringen wollen, ob weiblich, männlich oder divers“, sagt er.

Weniger bekannt ist, dass die DLRG auch Eltern oder Lehrer zu Rettungsschwimmern ausbildet, ohne dass diese Mitglieder bei der DLRG werden müssten, sagt Robbe. „Oft sind Lehrer im Nebenfach als Sportlehrer eingeteilt, ohne das studiert zu haben. Für sie ist das besonders wertvoll und sinnvoll“, sagt er. Und Eltern könne es auch nicht schaden.

Ist eventuell eine innere Hürde zu nehmen, um sich etwa zum Wachdienst der DLRG zu melden? Wachdienste in den Bädern finden beispielsweise parallel zu jenen der Bademeister statt. Während Bademeister auch technische Aufgaben erfüllen, wie etwa Schwimmbadanlagen zu warten, richten DLRG-Mitglieder ihren Fokus auf die Menschen im Wasser.

Auch vor Ort sind noch Anmeldungen zu „Bretten schwimmt“ möglich

„Wer sich sorgt, schräg angesehen zu werden, sollte ihm ein Fehler unterlaufen, den kann ich beruhigen. Wir sind füreinander da, unsere Gruppe fängt jeden auf, wie sich das gehört.“ Robbe betont, dass es auch hierfür verschiedene Ausbildungen gebe.

Erste-Hilfe-Kurse gehören dazu oder Berichte erfahrener Wachgänger. Diese zeigten beispielsweise, dass Fehler passieren können. Niemand könne die Augen zeitgleich überall haben. „Man kann nur etwas falsch machen, wenn man nichts macht“. Dieser Grundsatz gelte für die DLRG wie für andere Blaulicht-Vereine auch, so Robbe, etwa das DRK oder die Feuerwehr.

Aber jetzt freut er sich auf „Bretten schwimmt“. Neben Preisen und Pokalen für die besten Einzelschwimmer und Familien gibt es wieder einen Firmen- und Schul-Cup.

Ob wieder „Kampfschwimmer kommen, da bin ich gespannt“, scherzt Thomas Lindemann vom Lions Club. Er meint damit aber keine Soldaten in Neopren, sondern Vielschwimmer, die von weit her kommen, um sich im Nass zu messen und manches Mal „bis zu 49 Kilometer runter reißen“, so Lindemann. Er hofft auf rege Beteiligung. Auch vor Ort sind noch Anmeldungen möglich.