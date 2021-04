Am 12. Dezember 2015 haben 195 Staaten – darunter auch die Bundesrepublik Deutschland – das Pariser Klimaschutzabkommen verabschiedet. Rund ein Jahr später, am 4. November 2016, ist das sogenannte Übereinkommen von Paris offiziell in Kraft getreten. Dadurch soll unter anderem die weiter fortschreitende globale Erwärmung gestoppt sowie der weltweite CO 2 -Ausstoß verringert werden. Da dies jedoch nicht nur auf großer, sondern auch auf kleiner Bühne stattfinden muss, heben immer mehr Städte und Gemeinden diese Thematik auf ihre Agenda.

Zertifizierungsprozess ist auf mehrere Jahre angelegt

Eine Möglichkeit, wie sich Kommunen auf den Weg hin zu mehr Klimaschutz machen können, bietet der European Energy Award (eea). In diesem meist über mehrere Jahre angelegten Zertifizierungsprozess können die teilnehmenden Städte und Gemeinden ihren Beitrag zur Umsetzung der Pariser Klimaschutzziele auf lokaler Ebene leisten.