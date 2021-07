Kirchenvertreter aus dem Raum Bretten ringen um Zukunftsstrategie

Zum Kirchenbezirk Bretten Bruchsal, der von Philippsburg bis Kürnbach und von Bad Schönborn bis Nussbaum reicht, gehören 31 Gemeinden mit insgesamt 27 Pfarrstellen. Gegliedert ist der Bezirk in fünf Regionen: die Region Rhein bis Kraichgau (13.786 Mitglieder), die Region Bruchsal (12.580), die Region Bretten-Walzbachtal-Gondelsheim (13.784), die Region Südlicher Kraichgau (5.604) und die Region Kraichtal (6.172). Diese Regionen sollen in Zukunft die neuen Arbeitseinheiten bilden. Sie bekommen ein Budget und einen Stellenschlüssel und definieren ihre Arbeitsschwerpunkte selbst. Bis Ende 2023 sollen die Regionen ein Konzept erarbeiten, wie sie den Strategieprozess jeweils umsetzen wollen. Dazu soll es eine externe Moderation geben. Dann entscheiden der Kirchenbezirk und der Bezirkskirchenrat in Abstimmung mit dem Oberkirchenrat über die Umsetzung. „Kirche gedeiht, wo Glaube in Netztwerken Gestalt gewinnt“ lautet der Kernsatz des Strategieprozesses, der in der ganzen Badischen Landeskirche in vergleichbarer Weise startet.