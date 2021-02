Auch während der Corona-Pandemie findet in Bretten an zwei Tagen der Woche der Wochenmarkt statt. Jeden Mittwoch und jeden Samstag bieten Händler aus der Region jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr ihre Waren auf dem Marktplatz der Melanchthonstadt an. Das Angebot ist vielfältig: Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, frische Nudeln und Eier, Blumen und Pflanzen, Bioprodukte sowie Honig und Backwaren und diverse Spezialitäten aus anderen Ländern sind dort erhältlich.

Obwohl der Wochenmarkt im Freien stattfindet herrscht dort aktuell Maskenpflicht. Das Tragen einer medizinischen Maske ist nun Pflicht, das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske reicht nicht mehr aus. Daneben gelten natürlich auch hier die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem bittet das Marktamt der Stadt Bretten die Besucher darum, auf längere Beratungsgespräche und auf Gespräche mit anderen Wochenmarktbesuchern zu verzichten.

Weitere Informationen findet man auf der Seite www.bretten.de/tourismus-kultur-freizeit/wochenmarkt im Internet. bin