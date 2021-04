Zeugen gesucht

Fahrradfahrer in Bretten von Auto angefahren

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Straße Am Weißhofer Grund in Bretten von einem ausparkenden Fahrzeug angefahren und verletzt. Nun sicht die Polizei den Autofahrer.