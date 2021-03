Fast alle Senioren in Brettener Heimen gegen Corona geimpft: Mobile Teams kommen bald zu Menschen nach Hause

Die mobilen Impfteams des Landkreises wechseln derzeit ihren Tätigkeitsort. Weil sie in den Altenheimen mit den beiden Impfungen beinahe durch sind, stehen sie für andere Impfaktionen zur Verfügung.

In den Senioren- und Pflegeheimen im Raum Bretten sind die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal mittlerweile gegen Covid 19 geimpft. In den allermeisten Fällen bereits zum zweiten Mal, wie die Heimleitungen bestätigen. Einwände gegen eine Impfung habe es kaum gegeben, die Impfbereitschaft sei in aller Regel groß gewesen.

Weil die mobilen Impfteams des Landkreises damit ihre Aufgabe in den Senioreneinrichtungen weitgehend erledigt haben, nutzt die Stadt Bretten deren frei gewordenen Kapazitäten und bietet in Kooperation mit dem Landkreis zwei lokale Impftermine an.

Die Stadt hatte deshalb knapp 2.000 Menschen über 80 Jahre angeschrieben und Impfungen im Hallensportzentrum Grüner angeboten. 280 Anmeldungen sind laut Brettens Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) zurückgekommen, die beiden Termine am 1. und 3. April sind damit ausgebucht. Die Stadt bemüht sich daher, beim Landratsamt noch einen weiteren Impftag für Ü80-Bürger zu bekommen. Der wurde nun für Ostermontag zugesagt.