Uli Lange hat mit dem „Festival der guten Taten“ wieder vielen Menschen eine Freude gemacht. Bei der traditionellen Päckchen-Aktion gingen über 1.300 Geschenke an Alten- und Pflegeheime in der Region.

Ein bisschen Freude schenken zu Weihnachten – unter diesem Leitsatz steht seit vielen Jahren die traditionelle Päckchen-Aktion, die Uli Lange stets mit viel Herzblut organisiert. Der „Festival der guten Taten“-Initiator hat zusammen mit fleißigen Helfern wieder Geschenke geschnürt, die nun an Altenheime in Bretten und den Umlandgemeinden verteilt werden. Diesmal waren es über 1.300 Päckchen, die unter die Weihnachtsbäume gelegt werden.

„Die Päckchen-Aktion ist für mich seit jeher eine Herzensangelegenheit“, betont Lange und fügt an: „Es ist einfach schön, dass wir die Päckchen nun wieder selbst bei den verschiedenen Einrichtungen vorbeibringen können.“ Wenn diese Aktion irgendwann einmal nicht mehr stattfinden könne, „wäre das ein sehr großer Verlust“, meint er.

Zusammen mit neun Helfern – übrigens alle Fans des Karlsruher SC – hat der Impresario in der Garage seines Hauses in Bretten die Mitbringsel geschnürt. Zuvor lagerten in Langes Keller und Garage der Inhalt sowie das Verpackungsmaterial für die Päckchen.

Päckchen werden am 23. Dezember ausgeliefert

„Man macht das einfach gerne, denn man weiß, dass man mit dieser kleinen Geste vielen Menschen eine große Freude macht“, betont Lange. Die Päckchen sollen an diesem Freitag, 23. Dezember, und damit pünktlich zum Weihnachtsfest zu den ausgewählten Alten- und Pflegeheime gebracht werden.

In den zurückliegenden beiden Jahren wurden der „Festival der guten Taten“-Initiator und seine Helfer zumindest ein Stück weit von Corona ausgebremst. Eine persönliche Übergabe der Geschenke war pandemiebedingt, also wegen der strikten Zugangsbeschränkungen zu den Alten- und Pflegeheimen, nicht möglich. Die fertig geschnürten Päckchen wurden deshalb von Mitarbeitern der jeweiligen Einrichtungen abgeholt und dann dort verteilt.

Hygiene- und Pflegeartikel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro

In Bretten werden unzählige Päckchen, die erneut hochwertige Hygiene- und Pflegeartikel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro enthalten, im Evangelischen Altenheim, im Alfred Neff Seniorendomizil der AWO sowie im Haus Schönblick im Stadtteil Neibsheim verteilt.

Weitere Päckchen gehen an die Altenheime in Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach und Gondelsheim. Zudem werden in der Region noch Päckchen an die Altenheime in Kirrlach und Kraichtal übergeben. Daneben erhält laut Lange in diesem Jahr auch der Brettener Tafelladen diverse Hygieneartikel. Ins Leben gerufen wurde die Päckchen-Aktion übrigens im Jahr 1985 von Lange und Hartwig Jäger.