„Festival der guten Taten“-Kuratorium zieht in Karlsruhe Bilanz

Auch im Jahr 2021 hat das „Festival der guten Taten“ wieder Vereine und Projekte in der Region unterstützt. So bekam unter anderem die BNN-Stiftung „Wir helfen“ den stattlichen Betrag von 10.000 Euro.

Es ist eine feste Tradition, dass Initiator Uli Lange und das Kuratorium „Festival der guten Taten“ am Ende eines jeden Jahres Bilanz ziehen und ihre zurückliegenden Tätigkeiten im Jahr davor, in diesem Fall also 2021, noch einmal Revue passieren lassen. Uli Langes Fazit bei der Jahreshauptversammlung, die im Gebäude der BBBank in Karlsruhe stattfand, fiel durchweg positiv aus. „Trotz der Corona-Krise hat das Kuratorium sehr viel Gutes tun können“, versicherte der Impresario.

Auch 2021 waren Lange, der übrigens in Bretten lebt, und seine Mitstreiter des Kuratoriums für die gute Sache im Einsatz. Dabei wurden zahlreiche Herzensprojekte und Vereine in der Region unterstützt und gefördert.

Dabei flossen insgesamt 12.000 Euro in Vereine, die sich alle regelmäßig bei den Veranstaltungen des „Festivals der guten Taten“ einbringen: der SV Oberderdingen (2.000 Euro), der TV Gondelsheim (4.500 Euro), der FV Gondelsheim (2.500 Euro), der Musikverein Bauerbach (1.000 Euro), der Musikverein Neibsheim (1.000 Euro) und der Gospel-Jazz-Chor Kirrlach (1.000 Euro).

BBBank Karlsruhe spendet 30.000 Euro

Lange dankte allen Helfern, Unterstützern und Sponsoren, „ohne sie wäre das alles nicht möglich“. Besonders hob er die BBBank Karlsruhe für diverse gemeinnützige Veranstaltungen sowie eine Spende in Höhe von 30.000 Euro hervor. Daneben bekam das Kuratorium von den BGV Versicherungen Karlsruhe noch 5.000 Euro und kostenlose Druckarbeiten (Flyer, Plakate, Eintrittskarten). Die gesamten Verwaltungskosten, die das Kuratorium aufwendete, beliefen sich 2021 laut Lange auf 457,92 Euro.

Ebenfalls eine feste Tradition ist die Spende an die BNN-Stiftung „Wir helfen“: Diesmal übergab Lange zusammen mit Gerlinde Hämmerle, Vorsitzende des Kuratoriums „Festival der guten Taten“ und ehemalige Regierungspräsidentin, im Beisein von Stefan Proetel, Leiter der Karlsruher BNN-Redaktion, den symbolischen Spendenscheck an BNN-Verleger Klaus Michael Baur. Erneut durfte sich die BNN-Stiftung über 10.000 Euro aus dem „Festival der guten Taten“-Spendentopf freuen.

Lange lobt Partnerschaft mit den BNN

„Die BNN sind seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Wir arbeiten äußerst vertrauensvoll zusammen, so muss das ja auch sein“, betonte Lange. „Die Unterstützung, die wir durch die BNN bekommen, ist einfach riesig. Es tut gut, wenn man so einen tollen Partner an seiner Seite hat. Das erleichtert uns die Arbeit enorm“, fügte der Impresario an: „Ich wünsche mir, dass diese Zusammenarbeit noch viele Jahre fortgeführt wird.“

Laut Lange unterstützen die BNN das „Festival der guten Taten“ mit kostenlosen Anzeigen in der Gesamtausgabe der Tageszeitung sowie mit redaktionellen Berichten. Das entspreche einem „sehr hohen finanziellen Betrag“.

Kuratorium erwartet 2023 Spenden in Höhe von 44.500 Euro

Im Jahr 2023 erwartet das Kuratorium dann Spenden in Höhe von insgesamt 44.500 Euro. Diese verteilen sich auf die BBBank Karlsruhe (30.000 Euro), die BGV Versicherungen (5.000 Euro), die Firma Horn (2.000 Euro), die Stadtwerke Bretten (2.000 Euro), die GEM Ingenieursgesellschaft mbH (2.000 Euro), die Jobsadvision GmbH Bretten (1.000 Euro) und die Badische Staatsbrauerei Rothaus (1.000 Euro) sowie eine Spende von Martin Holler (1.500 Euro).

Lange merkte an, dass das Kuratorium beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für 2021 keine Einnahmen erzielt habe. Der Impresario hofft, dass das im kommenden Jahr wieder anders sein wird und dass „wir im Jahr 2023 wieder Einnahmen erzielen können – so wie das in früheren Jahren eigentlich immer der Fall war“.

Kinderfaschingspartys und „Bretten Live“sollen wieder stattfinden

Fest eingeplant für 2023 sind wieder die „Ramba Zamba“-Kinderfaschingspartys in Gondelsheim und Oberderdingen. In Absprache mit Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff soll im kommenden Jahr erneut das Musikfestival „Bretten Live“ stattfinden. Daneben kündigte Lange noch eine „bestimmte besondere Veranstaltung“ zugunsten des „Festivals der guten Taten“ in Gondelsheim an.