Keine Stelen in der Stadt

Kolumbarien für Urnen sind in der Umgebung von Bretten stark gefragt

Der Trend geht zur Feuerbestattung und damit zur Urne. In vielen Gemeinden um Bretten gibt es Urnenstelen oder Kolumbarien. Doch warum hat die Stadt Bretten keine, und was passiert mit den Urnen am Ende der Ruhezeit?