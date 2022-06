Während es in der Region rund um Bretten an natürlichen Badeseen und Baggerseen mangelt, haben immerhin drei von vier Freibädern in Bretten, Oberderdingen und Knittlingen in dieser Saison geöffnet. Ein Überblick und erste Bilanz nach den Pfingstferien.

Ein paar Bahnen ziehen, danach die gute alte „Schwimmbad-Pommes“ oder einfach nur im Nichtschwimmerbecken planschen und auf der Liegewiese Sonne tanken: Bei sommerlichen Temperaturen zieht es viele ans und ins Wasser. Die erste Hitzewelle des Jahres lockte am letzten Pfingstferienwochenende mit Temperaturen von weit über 30 Grad viele Besucher in die Schwimmbäder.

Doch welche Bade- und Schwimmmöglichkeiten gibt es dieses Jahr in der Region? Während es an Badeseen in der Region um die Melanchthonstadt fehlt, bieten normalerweise gleich vier Freibäder in Bretten, Oberderdingen und Knittlingen Badespaß für Groß und Klein. Doch was ist geöffnet und was warum nicht?

Badewelt-Chef ist zufrieden: Über 3.500 Besucher an Pfingsten

In dieser Sommersaison können Fans der Badewelt Bretten seit Mitte Mai nur das Angebot des Freibades, der sogenannten Sommerwelt, nutzen. Das Hallenbad und der Saunabereich bleiben für die Öffentlichkeit voraussichtlich bis zum Ende der Freibadsaison am 11. September geschlossen. Grund hierfür ist fehlendes Personal.

Das Freibad der Badewelt mit drei Becken, Rutschen und einem Strömungskanal ist wie in den Vorjahren täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Stefan Kleck, Geschäftsführer der Stadtwerke Bretten, ist zufrieden mit den ersten Wochen der Freibadsaison: „Wir haben in den Pfingstferien wieder Besucherzahlen erreicht, die wir aus den Vor-Corona-Jahren kennen.“ Am vergangenen Wochenende seien an beiden Tagen jeweils über 3.500 Besucher gekommen. Sehr erfreulich ist laut Kleck vor allem das Verhalten der Besucher gewesen, die durchweg entspannt und ausgeglichen waren.

Die Auswirkungen des 9-Euro-Tickets bekommt auch das nahe der Stadtbahnhaltestelle „Bretten Schulzentrum“ gelegene Freibad mit. „Fährt eine Stadtbahn vor, bildet sich gleich eine kleine Schlange an der Freibadkasse“, berichtet Kleck.

Erwachsene erhalten eine Tageskarte für fünf Euro. Kinder, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen 3,90 Euro. Eine Familientageskarte für Eltern mit Kindern kostet 11,50 Euro.

Filplebad Oberderdingen stellt Besucherrekord auf

Auch im Filplebad in Oberderdingen können Wasserratten seit Anfang Mai und noch bis zum 2. Oktober täglich von 9 bis 20 Uhr ihre Bahnen im 50-Meter-Schwimmerbecken ziehen. Außerdem bietet das Freibad unter anderem eine 26 Meter lange Rutsche, einen Sprungturm, ein Sonnendeck und eine große Liegewiese.

Das Wetter und die Pfingstferien haben in den vergangenen zwei Wochen fast 10.000 Gäste ins Filplebad gelockt, wie Bäderchef Benjamin Mayrle erzählt. Am bis jetzt heißesten Wochenende des Jahres stellte das Filplebad einen neuen Tagesrekord auf: 1.912 Gäste kamen allein am Sonntag in das Freibad. Das seien die höchsten Zahlen, seit er 2019 als Bäderchef in Oberderdingen angefangen hat, so Mayrle.

Mehr Besucher im Naturerlebnisbad Flehingen als sonst

Auch aus dem Naturerlebnisbad in Flehingen erzählt Bäderchef Mayrle von regem Betrieb. Bis zum 11. September können Wasserratten hier täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr ihre Bahnen ziehen oder im Nichtschwimmerbereich und auf der Liegewiese entspannen.

Insgesamt haben beide Bäder bereits nach wenigen Wochen die Besucherzahlen der vergangenen Saison getoppt. „Es kamen mehr Leute, als wir erwartet haben“, erklärt Mayrle. „Ich bin bisher sehr zufrieden.“ Seit der Öffnung des Filplebads am 1. Mai und des Naturerlebnisbads am 14. Mai seien über 22.500 Badegäste vorbeigekommen. „Im letzten Jahr hatten wir in der gesamten Saison etwas über 19.000 Besucher.“ Zu größeren Badeunfällen oder anderen Problemen sei es trotz der vielen Besucher nicht gekommen.

Eine Tageskarte für das Filplebad in Oberderdingen oder das Naturerlebnisbad in Flehingen erhalten Erwachsene für vier Euro, Senioren und Schwerbehinderte für drei Euro, Kinder und Jugendliche für 2,50 Euro. Wer etwas sparen möchte, kann entweder mittags zwischen 12 Uhr und 14 Uhr oder abends ab 18 Uhr mit der Mittags- beziehungsweise Abendkarte für drei Euro (zwei Euro kostet hier der ermäßigte Eintritt) schwimmen gehen.

Knittlinger Freibad bleibt wegen Sanierung geschlossen

Das Freibad in Knittlingen bleibt in diesem Jahr wegen der seit Sommer 2021 laufenden Sanierung noch geschlossen. Auf der Webseite der Stadt Knittlingen ist vom Badebetrieb ab 2023 die Rede.

Das bestätigt auch der Knittlinger Bürgermeister Alexander Kozel (Grüne) auf Nachfrage dieser Redaktion. „Die Arbeiten schreiten weiter voran. Nach dem aktuellen Zeitplan müssten wir im Oktober 2022 fertig sein.“ Eine offizielle Eröffnung sei zur Freibadsaison 2023 geplant.