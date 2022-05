Warum Freiwillige in Bretten unentbehrliche Helfer sind

Freiwilligendienste gibt es in Bretten nicht nur bei der Stadt. Auch in Pflegeheimen, bei der Lebenshilfe und in anderen sozialen Einrichtungen sind FSJler oder Bufdis im Einsatz und sammeln dort erste Eindrücke fürs Berufsleben.

Ohne sie ginge vieles schwerer oder gar nicht: Sie unterstützen Erzieherinnen im Kindergarten, helfen Kindern in der Schule bei den Hausaufgaben, schieben Senioren mit dem Rollstuhl durch den Park oder begleiten Menschen mit Behinderungen bei der Lebenshilfe.

Bekannt sind sie als Bufdis oder FSJler. Allen gemeinsam ist, dass sie in vielen sozialen Bereichen wichtige Aufgaben wahrnehmen. In einer kleinen Serie stellen wir einige dieser jungen Leute vor, die sich für ein solches Freiwilliges Soziales Jahr in verschiedenen Einrichtungen entschieden haben.

Großer Gewinn für die Stadt

Bei der Stadt Bretten sind insgesamt sieben Freiwillige im Einsatz. Sie arbeiten im städtischen Kindergarten Drachenburg, in der Johann-Peter-Hebel-Gemeinschaftsschule, in der Pestalozzischule und bei der Feuerwehr und bekommen dafür ein Taschengeld von 400 Euro im Monat.

„Diese Freiwilligendienste sind ein großer Gewinn für die Stadt, weil sie uns bei Routinearbeiten helfen und dadurch die pädagogischen Fachkräfte entlasten“, erklärt Lena Frick, die Ausbildungsleiterin der Stadt Bretten.

Zudem komme es immer wieder vor, dass man über ein solches Soziales Jahr Auszubildende gewinne.

Sprungbrett in die Ausbildung

So jüngst geschehen bei einer FSJlerin in der Drachenburg, die mittlerweile dort die Ausbildung zur Erzieherin begonnen hat. Auf der anderen Seite profitieren auch die jungen Leute von diesen Einsätzen, weil sie Einblicke gewinnen und Praxiserfahrungen in verschiedene Berufsfeldern sammeln können und in ihrem Berufswunsch entweder gefestigt werden oder merken, dass das doch nicht das Richtige für sie ist. Eine Win-win-Situation für beide Seiten, wie die Brettener Ausbildungsleiterin findet.

Die Stadt Bretten stellte erstmals im März 2016 eine Freiwillige im städtischen Kindergarten Drachenburg ein. Im September 2016 folgte dann eine Stelle an der Pestalozzischule in Diedelsheim und in den darauffolgenden Jahren wurde dann auch je eine Stelle an der Johann-Peter-Hebel-Schule sowie im Feuerwehrhaus zur Verfügung gestellt.

60 Stellen bei der Lebenshilfe

Knapp 60 Stellen für Freiwilligendienste gibt es in diesem Jahr bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten. Dort sind sie in den Wohnheimen, den Werkstätten sowie in den Förder- und Betreuungsgruppen im Einsatz.

„Ein Freiwilligendienst ist für viele junge Leute der erste Einstieg zu uns als Lebenshilfe, und wir sehen die große Chance, auf diesem Weg potenzielle neue Fachkräfte zu gewinnen“, sagt Laura Kunzmann, die Personalreferentin der Lebenshilfe. Immer wieder könne man so viele Freiwillige für unsere freien Ausbildungs- und Studienplätze gewinnen.

Freiwilligendienste Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst in sozialen Bereichen. Er wird in Deutschland für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt haben und ihren 27. Geburtstag noch nicht gefeiert haben. Gearbeitet wird dabei in Kindergärten und Schulen, Pflegeheimen, Kirchengemeinden oder Behinderteneinrichtungen. Der Bundesfreiwilligendienst (BfD) ist ein vergleichbares Angebot auf Bundesebene. Er wurde als Ersatz für den ausgelaufenen Zivildienst geschaffen und ist auch älteren Menschen zugänglich. Das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) gibt es in den Bereichen Gartenbau und Landschaftspflege, in Naturschutzzentren, in der Ökologischen Landwirtschaft, aber auch in den Sparten Technischer Klimaschutz, Umweltbildung sowie bei Umweltverbänden. Der europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet ein Engagement in einer sozialen Einrichtung im europäischen Ausland an. Derzeit gibt es Stellen in Italien, Tschechien und Frankreich. Der SEK ist ein Programm der Europäischen Union.

Die meisten Stellen würden mit internen Bewerbenden, also Freiwilligendienstleistenden besetzt. Die Freiwilligen ersetzten allerdings keine Fachkraftstellen, sie werden als Unterstützung und Helfer beschäftigt, betont Kunzmann.

„Unsere Freiwilligen erhalten einen Einblick in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, und viele entscheiden sich anschließend für einen Beruf im sozialen Bereich“, berichtet die Personalreferentin weiter. Manche starteten beispielsweise mit einer Ausbildung in Heilerziehungspflege oder Heilerziehungsassistenz oder studieren dual Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik mit Management bei der Lebenshilfe.

Darüber hinaus kann der Freiwilligendienst auch als Vorpraktikum, etwa bei der Heilerziehungspflegeausbildung anerkannt werden, bei einigen Studiengänge bekommen die Freiwilligen Sonderpunkte bei der Bewerbung und Zulassung.

Wichtiger Beitrag zur persönlichen Entwicklung

„Ein Freiwilligendienst ist ein Orientierungs- und Bildungsjahr und kann zur persönlichen Entwicklung einen großen Beitrag leisten“, beschreibt Kunzmann das Schnupperangebot. Es sei der erste Schritt in die Arbeitswelt, bei dem man neue Menschen und Perspektiven kennenlernt.

Die Freiwilligen besuchen Seminare, bei denen Themen wie die Persönlichkeitsentwicklung, eigenen Ziele, reflektierte Zukunftsentscheidungen oder Erlebnispädagogik behandelt werden. Aktuell liefen die Bewerbungen kurzfristiger, so dass es für die Lebenshilfe schwieriger werde, langfristig zu planen. Zum Beginn des Jahrgangs im September konnten in den vergangenen Jahren trotzdem die freien Stellen noch besetzt werden. Die wichtigsten „Werbepartner“ seien dabei die Mitarbeitenden und ehemalige Freiwillige.

Stellen für einen Freiwilligendienst gibt es in Bretten auch in verschiedenen Altenheimen, Kindergärten und im Hohberghaus, ferner im Kinderzentrum Maulbronn, im Bauschlotter Auenhof oder im Bildungszentrum des Kommunalverbands Jugend und Soziales (KVJS) im Schloss Flehingen.