Frühzeitig laufen in der Brettener Stadtverwaltung die Vorbereitungen für die Pflege der kommunalen Grünflächen an. Immer stärker haben die Folgen des Klimawandels Einfluss auf Pflege und Neuanpflanzungen.

Grünflächenpflege in Parks

Der Winter scheint so gut wie vorbei zu sein. Die Temperaturen klettern wieder regelmäßig über die 15-Grad-Marke, die ersten Frühlingsblumen strecken bereits ihre Blüten gen Himmel.

Jeder, der einen Garten besitzt, weiß auch, dass der näher rückende offizielle Frühlingsanfang nochmal viel Arbeit bei der Pflege der Pflanzen und Grünflächen erfordert.

Ähnlich verhält es sich hierbei mit den öffentlichen Parks, Grünstreifen und -flächen. Nur ist die Aufgabe weitaus komplexer und arbeitsaufwändiger.

Beim Anpflanzen sind viele Faktoren wichtig

Die Stadt Bretten arbeitet an diesem Verwaltungsbereich mit drei Ämtern, die sich mit der Organisation, Planung, Umsetzung und Pflege von Pflanzungen und Grünflächen beschäftigen. Jedes Jahr aufs Neue sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, um die städtischen Parkanlagen und Grünflächen auf Vordermann zu bringen. Die Überlegungen zu Neupflanzungen und Umgestaltungen beginnt die Stadtverwaltung für gewöhnlich bereits im Herbst.

„In dieser Jahreszeit wird darüber hinaus auch der Großteil der Beete und Pflanzkübel bepflanzt und hergerichtet. Generell gilt zu sagen, dass es bei Pflanzungen im öffentlichen Grün sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen gibt. Es gibt zum Beispiel Bepflanzungen am Gewässer, Straßenbegleitgrün, Parkbepflanzung, Pflanzungen in der Landschaft mit Streuobst und Feldhecken.

Je nach Standort werden individuelle Pflanzpläne erstellt. Stefan Lipps, Baubetriebshofleiter

Je nach Aufgabenstellung und Standort werden die individuellen Konzepte und Pflanzpläne erstellt“, berichtet Baubetriebshofleiter Stefan Lipps, der die Grünflächenpflege und -planung koordiniert. Hierbei müsse die Bodenbeschaffenheit, Lichtverhältnisse, Feuchtigkeit des Bodens und zahlreiche andere Aspekte beachtet werden.

Neupflanzungen müssen dem veränderten Klima standhalten

Eigens für den Aspekt der öffentlichen Grünflächen und Parks gibt es eine Gartenamtsleiterkonferenz des Deutschen Städtetages. Seitens der Gartenämter, die in dieser Konferenz zusammengeschlossen sind, gibt es einen ständigen Austausch bezüglich der Erfahrungen mit neuen Pflanzen- und Blumensorten. Auch über den Klimawandel und den daraus resultierenden Strategien würden besprochen.

Bei Neupflanzungen oder Ersatzpflanzungen von Bäumen werden nun Arten und Sorten ausgewählt, die den veränderten Klimabedingungen standhielten. „Diese Bäume wurden geprüft und getestet und sind für die innerstädtische Begrünung, Straßenbegleitgrün und für den Klimawandel geeignet und verträglich“, sagt Lipps.

Des Weiteren habe es sich bewährt, eine abwechslungsreiche Pflanzenauswahl einer ständig gleichbleibenden Bepflanzung vorzuziehen, da heute noch nicht bekannt sei, welche Schädlingen Bäume und Pflanzen befallen und eventuell sogar absterben lassen.

Mit vielfältigen heimischen Pflanzen- und Baumsorten streue man das Risiko eines kompletten Totalausfalls einer Pflanzung. Außerdem seien unterschiedliche Arten für die zahlreichen unterschiedlichen Lebewesen, die auf den Grünflächen der Stadt Bretten vorkommen, lebensnotwendig.

Klimawandel macht Wäldern zu schaffen

Großes Problem sei der sich immer stärker auswirkende Klimawandel, der gegenwärtig schon den deutschen Wäldern zu schaffen macht, so Lipps. Nur ein Drittel aller Waldbäume sei aktuell noch gesund. Immer mehr Schäden an Pflanzen machten sich mittlerweile auch an den grünen Flecken der Städte bemerkbar.

„Manche Arten, die noch vor einigen Jahren gut funktioniert haben, bereiten immer mehr Probleme, da sie jetzt mit längeren Trockenperioden und Hitzephasen zu kämpfen haben und dadurch anfälliger werden für Krankheiten und Schädlinge. Auch dem wollen wir gerecht werden. Es werden bei Neu- und Ersatzpflanzungen verträglichere Arten und Sorten gepflanzt.

Wir versuchen uns den klimatischen Veränderungen anzupassen. Stefan Lipps, Baubetriebshofleiter

Wir versuchen uns den klimatischen Veränderungen anzupassen, jedoch gibt es viele Pflanzungen, die vor Jahrhunderten oder Jahrzehnten gepflanzt wurden, die heute ums Überleben kämpfen. Das beste Beispiel sieht man auf dem Friedhofsgelände, wo zum Beispiel Buchen und Fichten nicht mehr verkehrssicher sind“, so Lipps. Mit dem Konzept „NaturNahDran“ und den Gewässerrandstreifen versuche man, nun den Biotopschutz aktiv zu fördern.