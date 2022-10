Es war ein handfester Presseskandal, den der Spiegel-Journalist Juan Moreno im Jahr 2018 ans Tageslicht förderte. Der Spanier, der seit 2007 für das große Nachrichtenmagazin schreibt und daneben auch als Schriftsteller tätig ist, deckte die Manipulationen seines damaligen Kollegen Claas Relotius auf.

Mit dem Film „Tausend Zeilen“ flimmert diese Story nun über die deutschen Kinoleinwände – und auch im Brettener Kinostar kann man Morenos Suche nach der Wahrheit erleben.

„Das Thema hat in der Branche seinerzeit bekanntlich richtig Wellen geschlagen. Im Film wird die Geschichte richtig gut umgesetzt, ohne Kitsch oder Pathos“, sagt Lars Skoda über die Mediensatire von Regisseur Michael „Bully“ Herbig. Der Streifen sei „wirklich gelungen“, betont der Leiter des Brettener Kinos.

Es sei seiner Meinung nach auch gut, dass die Geschichte durch „vermeintliche Nebenkriegsschauplätze“ oder Handlungsstränge, die es nicht unbedingt brauche, nicht unnötig in die Länge gezogen wird. „Mit seiner Gesamtlänge von 93 Minuten ist der Film für das Kinopublikum genau richtig und kommt deshalb auch gut an“, erklärt Skoda.

„Tausend Zeilen“ in Bretten: Elyas M’Barek dringt in den Bogenius-Kosmos vor

Herbigs Film – die Namen der handelnden Personen sind bewusst leicht abgeändert – basiert auf und ist inspiriert von Morenos Buch „Tausend Zeilen Lüge“ aus dem Jahr 2019, in dem dieser die Machenschaften von Relotius aufdeckte.

Elyas M’Barek, einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, verkörpert den freischaffenden Journalisten Juan Romero. Dem kommt es merkwürdig vor, dass Starreporter Lars Bogenius (Jonas Nay) mit all seinen emotionalen, bewegenden und äußerst realistischen Reportagen die Leser und die Kritiker stets begeistert.

Daraufhin beginnt Romero, nachzuforschen und findet, je tiefer er in den Bogenius-Kosmos vordringt, tatsächlich Ungereimtheiten. Was Romero letztlich zu Tage fördert, geht als Skandal in die deutsche Mediengeschichte ein.

Kinobetreiber freuen sich auf einen „starken Herbst“

Laut Skoda hat mit „Tausend Zeilen“ ein aus Sicht der Kinobetreiber „starker Herbst“ begonnen. „Und in den nächsten Wochen laufen noch ein paar richtig gute Filme an“, sagt der Brettener Theaterleiter.

Was die Besucherzahlen angeht, setzt man im Kinostar der Großen Kreisstadt unter anderem in „Halloween Ends“, der am 13. Oktober in Deutschland anläuft, sowie in „Black Adam“ (20. Oktober), „Black Panther 2: Wakanda Forever“ (9. November) und „Einfach mal was Schönes“ (17. November) große Hoffnungen.

In den kommenden Monaten bietet der Brettener Kinostar neben dem normalen Kinoprogramm auch für Opern-Fans einige Highlights. Aus dem legendären Royal Opera House in London werden teilweise live die Opern „La Boheme“ (23. Oktober), „Aida“ (27. November), „Der Barbier von Sevilla“ (15.Februar 2023), „Turandot“ (22.März 2023) sowie „Die Hochzeit des Figaro“ (30. April 2023) und „Der Troubadour“ (13. Juni 2023) übertragen.