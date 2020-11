Was geht im kommenden Jahr in Bretten und Umgebung? Auf jeden Fall zwei Bürgermeisterwahlen. Feste und Feierlichkeiten wie das Peter-und-Paul-Fest stehen unter Corona-Vorbehalt.

Nichts Genaues weiß man nicht: Aufgrund der unklaren Corona-Lage sieht es im Brettener Veranstaltungskalender für das kommende Jahr noch ziemlich mau aus. An Wahlen steht nur der Jugendgemeinderat an, die Jugendvertretung soll am Tag der Landtagswahl am 14. März mitgewählt werden. An größeren Veranstaltungen meldet die Stadt aktuell nur das Heringessen der Vereinigung Brettener Unternehmer (VBU) mit der Stadt sowie den Ehrungsabend im Oktober. Im kleinen Rahmen sollen 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Bellegarde und 40 Jahre mit Longjumeau begangen werden. Ob es einen Sommer im Park geben wird, steht nach Auskunft des Kulturamts noch in den Sternen.

Die spannendste Frage in Bretten lautet aber: Wie steht es um das Peter-und-Paul-Fest? „Wir planen auf drei Ebenen“, sagt Stadtvogt Peter Dick.