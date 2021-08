Gartenhütte und Bauwagen in Bretten aufgebrochen

In Bretten wurde in der Nacht zum Donnerstag zweimal eingebrochen. Dabei wurde ein Gegenstand im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet

In der Nacht zum Donnerstag hat es gleich zwei Einbrüche gegeben. Möglicherweise gehen beide Einbrüche auf das Konto derselben Langfinger, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Eingebrochen wurde auf einem Gartengrundstück des Gewanns Hohberg in eine Gartenhütte und in der Kleingartensiedlung oberhalb der Ruiter Straße in einen Bauwagen. Aus der Gartenhütte wurde eine Musikanlage im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet, ansonsten machten der oder die Täter wohl keine Beute.