Wegfall der Testpflicht kurbelt Außengastronomie in Bretten an

Begünstigt durch die massiven Lockerungen normalisiert sich das Leben in der Innenstadt wieder. Per App können die Kontakte verfolgt werden. Das gefällt nicht jedem.

Der Sommer ist da. Sonnige Tage und hohe Temperaturen treiben die Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen.

Vorbei sind die Wochen, in denen der Brettener Marktplatz menschenleer und vollends verwaist war, Restaurants und Bars geschlossen waren und der Wochenmarkt das einzige Ereignis darstellte, das die Innenstadt wenigstens halbwegs füllen konnte. Begünstigt durch die massiven Lockerungen der Corona-Maßnahmen normalisiert sich das Leben der Brettenerinnen und Brettener also nun allmählich wieder.

Seit kurzem ist nun auch die Testpflicht in der Außengastronomie weggefallen, zudem dürfen Kneipen, Biergärten, Gaststätten, Bars und Restaurants jetzt sogar wieder bis ein Uhr in der Nacht geöffnet haben. Ausgangssperren oder Sperrstunden gehören damit also erst mal wieder der Vergangenheit an.