Essen zum Mitnehmen bieten Gastronomen meist in Plastikbehältern an. Diese landen später im Müll. Brettener Gastronomen erklären, wie To-Go-Angebote nachhaltiger werden und warum mancher noch darauf verzichtet.

Plastikgabel, Styroporschale, Pappbecher, Strohhalm aus Kunststoff – Einweggeschirr beim Mittagessen für unterwegs war lange Zeit etwas Selbstverständliches. Was nach so einem Mahl bleibt, ist der Abfall, der angesichts von Klimawandel und verschmutzten Meeren ein immenses Problem darstellt.

In der Corona-Pandemie ist das Angebot an Speisen zum Mitnehmen gewachsen. Für viele Brettener Gastronomen war der To-go-Verkauf die einzige Umsatzquelle während der Lockdowns.

So mancher hält auch nach den Lockerungen der zurückliegenden Wochen und Monate am Essen zum Mitnehmen als zusätzlichem Standbein zum gewohnten Gastrobetrieb fest. Doch der Umstieg auf umweltfreundliches Geschirr ist gar nicht so einfach.