Geändert: So, 18. Jul, 14:00 - Der Jazz-Club Bretten veranstaltet an diesem Sonntag, 18. Juli, die Neuauflage d - ID: 3690917

Von unserem Mitarbeiter Michael Fritz

Musikalischer Sonntagsspaziergang des Jazzclubs

Tanzen unter Bäumen am Teich

Bretten (fz) Nach der guten Resonanz vom vergangenen Jahr legte der Jazzclub Bretten nach und veranstaltete am Sonntag seinen zweiten JazzWalk. Wie im Vorjahr waren Start und Ziel des musikalischen Spaziergangs am Teich in Dürrenbüchig. Dazwischen drei Stationen, an denen Musiker mit kleinen akustischen Leckerbissen die Spaziergänger bei herrlichem Wetter unterhielten. Peter Gropp, Vorsitzender des Jazzclubs, freute sich über die deutlich gestiegene Teilnehmerzahl, immerhin hatten sich knapp 100 Personen im Vorfeld angemeldet und einige kamen noch spontan hinzu. Den musikalischen Auftakt übernahm Diana Diemen, die das Knittlinger Mundharmonikaorchester leitet, unterstützt von ihrer Schülerin Brigitte Schumacher. Obwohl die Mundharmonika nicht als klassisches Jazzinstrument bekannt ist, ernteten die beiden viel Applaus für ihren Vortrag. Mit dem Volkslied „Nehmt Abschied Brüder“ schickten sie die Zuhörer auf den JazzWalk. Zwei Hände, vier Schlägel und viele Klangplatten erwarteten die Jazzwalker an der Grillhütte. Jo Kenney entlockte seinem Vibraphon erstaunliche Melodien. Die Herausforderung für den Solisten, der sonst von Bass und Schlagzeug begleitet wird, lag im Fehlen der tiefen Töne, was er durch ein ausgefeiltes Arrangement auszugleichen verstand. Mit Paul Simons „Still crazy“ begeisterte er seine Zuhörer. Im Schatten eines großen Baumes gestaltete Stefan Koschitzky mit seiner Klarinette die zweite Station des JazzWalks. Zarte Töne und harmonische Läufe ließen die Gespräche verstummen, die Zuhörer lauschten konzentriert. Koschitzky war überrascht. „Ich dachte, alle unterhalten sich und ich spiele ein bißchen dazu“, freute er sich über die Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde. Seine musikalische Bandbreite zeigte Koschitzky als er auf Zuruf spontan den St. Louis Blues intonierte. Auf dem Rückweg zum Teich empfingen irische Klänge die Spaziergänger. Marie Louise saß im Schatten einer Hecke auf einem Hocker, spielte die Ukulele und sang dazu. Ein Bluesstück über ihre eigene Tollpatschigkeit entlockte den Zuhörern zahlreiche Lacher. Stefan Koschitzky, der sich dem Wandervolk angeschlossen hatte, spielte mit Marie Louise im Duett den Klassiker „Stand by me“ von Ben. E. King. Zurück am Teich erwartete die Gruppe „Los del Molino“ um den gebürtigen Argentinier Luis Segura die Musikfreunde mit einem grandiosen Konzert lateinamerikanischer Rhythmen. Neben zahlreichen Traditionals wurden auch bekannte Gassenhauer wie „Guantanamera“, „Bailame“ oder „Volare“, natürlich in der spanischen Version, zu Gehör gebracht. Die Zuhörer machten es sich auf den zahlreichen Stühlen bequem, Picknickdecken wurden ausgebreitet und vereinzelt wurde unter den Bäumen auch getanzt. Über eine Stunde und mit anhaltend großer Spielfreude unterhielt „Los del Molino“ das Publikum, das diesen kulturellen Leckerbissen mit Genuss bis zum letzten Akkord auskostete.

Veranstaltungshinweise:

Die nächsten Konzerte des Jazzclubs sind am 15. August mit „Jazz on a Sunday“ im Hohberghaus und am 12. September beim „Jazz im Grünen“, diesmal bei der Grillhütte in Rinklingen.