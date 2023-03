Die Pläne für Peter-und-Paul 2023 sind mehr oder weniger fix. Tickets fürs Fest sind ab diesem Montag zu haben. Zum einen online, zum anderen bei der Tourist-Info in Bretten. Darüber, was in diesem Jahr anders wird und was so bleibt wie immer, informierte der Vorstand der Vereinigung Alt Bretten (VAB) am Freitagabend bei seiner Jahreshauptversammlung.

Eine Neuerung betrifft den Verlauf des Festumzugs. Das erfuhren die rund 100 Anwesenden in der Vogtey am Kirchplatz. Versuchsweise soll er nun in der Friedenstraße starten, gab Bernd Kirchgäßner bekannt.

Von dort geht es über die Bismarck- und Melanchthonstraße über die Fußgängerzone hoch bis zum Marktplatz. Die finalen Abstimmungen laufen allerdings noch.

Den Buckel runter mussten die Kutschen immer bremsen. Die Sicherheit war da nicht gewährleistet. Bernd Kirchgäßner, Vorstand Bereich Mittelalter

Die Route verliefe dadurch jetzt bergauf. „Den Buckel runter mussten die Kutschen immer bremsen“, sagte Kirchgäßner. „Die Sicherheit war da nicht gewährleistet.“

Die nächste größere Änderung betrifft laut Stadtvogt Thomas Lindemann den Kirchplatz. „Es kommt eine Tribüne anstelle der Bänke, die sich dort nicht bewährt haben“, sagte er. Zudem soll es mehr und besser ausgestattete Toiletten geben. Ein Reinigungsteam ist dafür da, die WCs regelmäßig zu kontrollieren. Und: Die Benutzung ist nun kostenlos.

Das war eine ziemlich einsame Veranstaltung. Jürgen Bischoff, Schatzmeister

Die Alte Wilhelmstraße ist nicht mehr Teil des Festgeschehens, sagte Schatzmeister Jürgen Bischof. „Das war eine ziemlich einsame Veranstaltung.“ Stattdessen soll sich mehr auf der Georg-Wörner-Straße und in der Withumanlage abspielen.

Auf dem dortigen Spielplatz kommen Gastgruppen unter. Außerdem soll es eine Met-Taverne, einen Mocca-Stand und vier Essensstände geben. Die acht Stände in der Georg-Wörner-Straße wechseln auf die Bachseite.

Ferner gibt es zusätzliche Bewirtung in der Pforzheimer Straße. Obendrein wird die „Pforzheimer“ mit Wimpeln geschmückt. Die Kraemer & Halunken verlegen ihr Lager vom Viehmarkt in und rund ums Gerberhaus. Daneben stellen Hebammen dort ihr Handwerk vor.

Das muss kein Gewand sein. Sie können auch ein Zelt nähen oder Möbel bauen. Theresa Farr, Interessengemeinschaft Gewand

Einen Wettbewerb mit Preisgeldern kündigte Theresa Farr für die Interessengemeinschaft Gewand an. Es gehe darum, einen möglichst quellennahen Gegenstand aus der Zeit um 1504 herzustellen. Alles ist möglich, sagte sie. „Das muss kein Gewand sein. Sie können auch ein Zelt nähen oder Möbel bauen.“

Über die Pläne zum Jubiläum „30 Jahre Kinderfest“ berichtete Anita Burkhardt. Verteilen soll sich das auf die Withumanlage, den Seedamm und den Kirchplatz. Parallel dazu laufe die Ausstellung „30 Jahre vom Knappen zum Ritter“ in der Sparkasse. Gruppen, die sich am Kinderfest beteiligen wollen, können sich bis zum 10. Mai melden.

Was bleibt, sind die Eintrittspreise und das Ticketsystem. Der Montag ist weiterhin kostenlos. Was ebenfalls bleibt, ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Bretten. Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) sagte jedenfalls seine „volle Unterstützung“ zu.

Während der Versammlung standen Wahlen an. Sibille Elskamp ist in ihrem Amt als Lindemanns Stellvertreterin wiedergewählt. Rudolf Hess bleibt Vorstand im Bereich Bürgerwehren. Und auch Schatzmeister Jürgen Bischoff ist in seinem Amt bestätigt.