Gefällte Streuobstbäume: Nabu siegt vor Gericht gegen die Stadt Bretten

Der letzte Baum auf der Streuobstwiese in Bretten-Gölshausen bleibt – zumindest vorerst – stehen. Der Eilantrag des Nabu Baden-Württemberg war somit erfolgreich. Doch noch ist unklar, was am Ende aus der Streuobstwiese wird.

Die Stadt Bretten darf – zumindest derzeit – keine weiteren Bäume auf einer Streuobstwiese in Bretten-Gölshausen fällen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe stoppt die die Rodungsarbeiten vorerst. Damit gibt das Gericht dem Nabu Baden-Württemberg Recht. Ende November hatte die Stadt 39 von 40 Streuobstbäumen gefällt. Dies hatte zu einem landesweiten Aufschrei geführt.

Streuobstwiesen gelten als besonders wertvoll und dürfen nur in Ausnahmefällen gerodet werden. Um das Gewerbegebiet Gölshausen zu erweitern, hatte die Stadt deshalb eine Umwandlungsgenehmigung beantragt. Das LRA erteilte die Genehmigung am 7. Dezember 21. Dagegen erhob der Nabu jedoch Widerspruch. Was bewirkte, dass die Stadt während des schwebenden Verfahrens nicht roden durfte.

Knapp ein Jahr später, am 17. November, stellte die Stadt Bretten erfolgreich einen Antrag beim LRA, den sofortigen Vollzug der Umwandlungsgenehmigung anzuordnen. Mit anderen Worten: Die Stadt durfte die Bäume roden, obwohl über den Widerspruch des Nabu noch nicht entschiedenen ist. Und das tat sie.

Im Gegensatz zum Nabu erhielt die Stadt das Okay am 21. November per E-Mail. Der Nabu dagegen bekam Als der Nabu die Entscheidung sieben Tage später per Post bekam, lagen die ersten Bäume schon am Boden. Um die restlichen Bäume zu schützen, stellte der Naturschutzbund noch am selben Tag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht (VG).

Gefällte Streuobstbäume in Bretten: Gericht sieht Verfahrensfehler

Das VG begründet seine Entscheidung unter anderem mit einem Verfahrensfehler. Beispielsweise geht es darum, dass das LRA den Nabu nicht angehört hat, bevor es die Umwandlungsgenehmigung für sofort vollziehbar erklärte.

Der Beschluss ist noch nichts rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshoch einlegen. Gegenüber den BNN gibt das LRA allerdings schon bekannt, dass es den Beschluss akzeptiere.

Pressesprecher Martin Zawichowski schreibt, das LRA werde die umfängliche Begründung des Beschlusses nun genau analysieren und die gemachten Vorgaben für vorliegende und künftige Fälle beachten.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.28 Uhr]