Gegner von Maskenpflicht und anderen Corona-Maßnahmen verteilen nun auch in Bretten fragwürdige Flyer

Auch in Diedelsheim sind Flyer aufgetaucht, die dazu aufrufen, Corona-Schutzmaßnahmen zu verweigern und sich im Gegenteil an Werbung gegen solche zu beteiligen: In der Lessingstraße wurden laut Anwohnern drei verschiedene Flugblätter von „einer Frau Mitte 30“ in Briefkästen geworfen. Ein 62-Jähriger ist verärgert. Er meldete sich bei den Brettener Nachrichten: „Es ist ein dicker Hund, wenn die einem sagen, man sei selbst verantwortlich für gesundheitliche Schäden. Ich halte gar nichts von dem Zeug.“

Diedelsheims Ortsvorsteher Martin Kern hatte bis Donnerstag keinen der Flyer gesehen und auch Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff nicht. Er sagt: „Es erscheint mir müßig, mich mit den Flyern zu befassen und ich möchte deren Wertigkeit nicht durch einen Kommentar steigern.“