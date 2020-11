Im ersten Lockdown wurden vielerorts Toilettenpapier, Mehl und Nudeln knapp. Im derzeitigen „Lockdown light“ ist die Lage - zumindest in Bretten - offensichtlich deutlich entspannter. Nicht jeder Marktleiter allerdings darf das auch so sagen.

Wir erinnern uns noch gut an den Beginn der Coronakrise, als es beispielsweise bei Klopapier, Nudeln und Backzutaten zu Hamsterkäufen und zeitweise leeren Regalen kam. Auch nun meldet das statistische Bundesamt für Oktober erneut eine gestiegene Nachfrage nach Klopapier, die um 84 Prozent über dem Vorkrisenniveau lag. Die Steigerung sei aber nicht so hoch wie noch im Frühjahr, so die amtliche Verlautbarung.

Die Brettener Nachrichten wollten wissen, wie die Versorgungslage in Bretten ist und machten am Samstag um die Mittagszeit die Probe aufs Exempel. In verschiedenen Geschäften hatten wir dabei vor allem Nudeln, Mehl, Trockenhefe und natürlich das legendäre Klopapier im Blick. Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: in keinem Geschäft war eines der Produkte ausverkauft.

Abgabe „nur in haushaltsüblichen Mengen“

Der Warenbestand war mancherorts zwar etwas geschrumpft, aber schließlich waren die meisten Wochenendeinkäufe bereits erledigt. Und überall waren fleißige Menschen mit dem Nachfüllen der Regale beschäftigt. Zu beobachten war, dass bei manchen Artikeln der Hinweis „Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen“ angebracht war.

Dies bedeutete, dass bei Kaufland maximal fünf Hefewürfel pro Einkauf möglich waren. Bei dm war die Abgabe von Klopapier auf drei Packungen pro Haushalt begrenzt. Bei Aldi durfte es nur eine Packung Klopapier sein, dafür konnte Backhefe unbegrenzt gekauft werden.

Obwohl überall alles entspannt war und keinerlei Versorgungsengpässe erkennbar waren, untersagte der Marktleiter von Kaufland jeglichen Kontakt mit dem Verkaufspersonal und ließ auch keine Fotoaufnahmen zu.

Maulkorb vom Vorgesetzten

Ebenso erging es uns bei Lidl. Nachdem der dortige Filialleiter zunächst bereitwillig Auskunft erteilt hatte, wollte es sich bei seinem Vorgesetzten telefonisch absichern, worauf ihm dieser ebenfalls einen Maulkorb verhängte.

Keinerlei Scheu über die Versorgungssituation Auskunft zu geben, hatte hingegen Gerhard Legner vom Rewe-Markt im Kraichgau-Center. „Wir haben Toilettenpapier in Hülle und Fülle und auch bei allen anderen Produkten herrscht kein Mangel“, beschrieb er die Situation in seinem Markt und betonte: „Es gibt überhaupt keinen Vergleich mit der teilweise angespannten Situation vom Frühjahr.“

Ein Rundgang durch den Markt bestätigte diese Aussage. Bei Rewe gab es deshalb auch keinerlei Mengenbeschränkungen bei der Warenabgabe. Die viel beschriebenen Hamsterkäufer wurden übrigens in keinen Geschäft angetroffen. Und noch eine Beobachtung: Die Maskenpflicht wurde grundsätzlich überall eingehalten, nur ganz vereinzelt reckten sich nackte Nasen über den Maskenrand.

Bei dm wurde zweimal freundlich auf das Einhalten der Abstände an der Kasse hingewiesen. Das Personal hat die Situation demnach im Blick und reagiert entsprechend angemessen.