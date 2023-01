Ein Nürnberger Restaurant verlangte eine Geldstrafe von Gästen, die trotz Reservierung nicht erschienen. Gibt es bei den Gastronomen in Bretten dieselben Probleme? Und wie sehen die Konsequenzen aus?

Nico Milonas vom Griechischen Restaurant „Filion“ hat zu bestimmten Jahreszeiten und Anlässe viele Reservierungen. „Und dann kommt es manchmal vor, dass die Gäste nicht erscheinen“, berichtet er. „Und abgesagt wird auch nicht.“.

Die Häufigkeit sei inzwischen ein Problem geworden. „Denn gerade an den Wochenenden ist der Bedarf groß und es ist sehr ärgerlich, wenn die Stühle leer bleiben“, meint er.

Ein weiterer unangenehmer Umstand kommt hinzu, wenn weniger Personen kommen als angemeldet waren. Deshalb ist sich die Restaurantleitung einig und ruft neuerdings bei den Auftraggebern an und lässt sich die Anzahl der Gäste nochmals bestätigen.

Das sei ab einer Anzahl von zehn Personen Usus. „Bei kleineren Gruppen geben wir den Tisch nach 45 Minuten frei“, erklärt Milonas.

La Piazzetta M23 in Bretten kontrolliert Reservierungen telefonisch

Beim „La Piazzetta M23“ in der Brettener Innenstadt führt die Inhaberin Arcangela Lamola Vedde das Restaurant und plant künftig bei allen Reservierungen telefonisch nachzufragen. Dies setzt voraus, dass sich ihre Mitarbeiter die Telefonnummer notieren, was bisher nicht der Fall war.

Daran werde sie arbeiten, meint die Chefin weiter. In der Vergangenheit kam es öfters vor, dass die Reservierungen nicht wahrgenommen wurden und die Gäste fernblieben. „Mich stört am meisten, dass ich bei Anfragen den Leuten absage und dann die Tische doch leer bleiben.“ Stornogebühren hatte sie bisher nicht verlangt und plant dies in Zukunft auch nicht.

„Auf unserer Webseite stehen die Modalitäten und jeder kann diese einsehen“, sagt Nadja Ledic, Geschäftsführerin des Restaurant „Schweizer Hof“. Und fügt gleich hinzu, dass ein Fernbleiben ohne Absagen zugenommen hat. „Jeder Gast zählt – jeder Platz ist wertvoll“, sagt Ledic und meint damit, dass jedes Fehlen der Gäste auf ihren Betrieb Auswirkungen hat.

„Wir haben damit schon zu kämpfen.“ Bei größeren Platzreservierungen fragt die Chefin inzwischen telefonisch nach – meist geschieht dies am selben Tag. „Wir versuchen stets, eine gute Lösung zu finden. Und die Tische werden je nach Situation schnell wieder neu besetzt.“

Im Saigon werden für fehlende Gäste 20 Euro pro Person berechnet

Im Restaurant und Bar „Saigon“ ist das Fernbleiben ohne rechtzeitige Stornierung klar geregelt. „Und bei Anfragen und Reservierungen wird das von uns kommuniziert“, sagt Tim Kluttig, einer der beiden Geschäftsführer des vietnamesischen Speiselokals.

„Fehlen einige der angemeldeten Gäste berechnen wir 20 Euro je Person.“ Das sei notwendig, um einen Mindestumsatz zu gewährleisten, meint Kluttig. „Bei einer Buchung ab zehn Personen lassen wir uns immer die Telefonnummer geben und rufen am selben Tag an, um eine Bestätigung der Anzahl der Gäste zu bekommen“, so Kluttig.

„In den Monaten November und Dezember sind wir immer ausgebucht und da ist es sehr wichtig, ob die Besucheranzahl eingehalten wird.“ Er merkt allerdings auch an, dass es bis auf wenige Ausnahmen stets passt. Nach einer Wartezeit von 30 Minuten werden die Tische vergeben.

„Gäste, die für acht Personen und mehr reservieren und dann fernbleiben ohne abzusagen, werden im ,Lamm’ mit einer Stornogebühr von 25 Euro pro Person belegt.“ Das sagt Luan König, Geschäftsführer des Lokals.

„Die Rücknahme der Reservierungen werden telefonisch oder per Mail akzeptiert und unsere Gäste wissen dies“. Einmal sei es vorgekommen, dass eine nicht abgesagte Reservierung mit Gebühren belegt wurde. „Das Geld haben wir vollständig erhalten“, so König.