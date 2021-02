Die geplante Neugestaltung des Sporgassenareals bleibt umstritten. Der Brettener Gemeinderat muss in seiner nächsten Sitzung am 2. März darüber entscheiden, ob die Umbaupläne weiterverfolgt werden, oder ob das Projekt gänzlich gestoppt wird.

Am kommenden Dienstag, 2. März, geht es um die Zukunft des größten Bauprojekts, das in der Melanchthonstadt in den nächsten Jahren ansteht – oder es wird an diesem Tag alles wieder auf null gedreht.

Der Brettener Gemeinderat entscheidet bei seiner Sitzung ab 18 Uhr im Hallensportzentrum „Im Grüner“ darüber, ob die geplante Neugestaltung des Sporgassenareals tatsächlich in Angriff genommen wird oder eben nicht.

Die zu fällende Entscheidung über die finale Weichenstellung oder den Komplettstopp des Projekts werden dabei höchstens 25 Ratsmitglieder treffen. Stadträtin Ariane Maaß, die Ende Januar die Aktiven verlassen hat und nun fraktionslos ist, wird sich bei der Abstimmung definitiv enthalten.