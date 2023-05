Mehrkosten von rund 15.000 Euro im Jahr

„Weniger ist mehr“: Zahlreiche Brettener sind gegen einen größeren Gemeinderat

Kompliziert und teuer: Kaum jemand in Bretten scheint einen größeren Gemeinderat zu wollen. Den aber sieht die Gemeindeordnung für Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern vor. Am 23. Mai steht die Entscheidung an.