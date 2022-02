Bahnhof-Umbau: Brettener Gemeinderat gibt grünes Licht für Vertragsabschluss der Stadt mit Bahn und Land

Noch etwas mehr als zwei Jahre, dann befördern am Brettener Bahnhof drei Aufzüge Fahrgäste zu den Gleisen. Wobei der barrierefreie Ausbau die Stadt keinen Cent mehr kostet. Denn sie hat mit der Übernahme der Planungskosten ihr Soll bereits erfüllt.

30 Jahre lang war Brigitte Schick Stadträtin im Brettener Gemeinderat. Und genauso lange beschäftigt sie das Thema „barrierefreier Umbau des Brettener Bahnhofs“.

Das Thema ist für sie auch deshalb bedeutsam, weil sie von Barrieren besonders betroffen ist. Denn die altgediente Sozialdemokratin ist sehbehindert und kann sich deshalb auch gut in die Lage derjenigen hineinversetzen, die am Bahnhof Bretten vor nahezu unüberwindlichen Hürden stehen.

Zahllose Klagen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hat sie sich in all den Jahren anhören müssen. Darum ist sie froh, dass sich nun endlich Konkretes tut. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Brettener Gemeinderat am Dienstagabend Oberbürgermeister Martin Wolff (FWV) ermächtigt, für die Stadt einen diesbezüglichen Vertrag mit der DB Station&Service AG und dem Land abzuschließen.

Stadt bekommt 120.000 Euro zurück

Der regelt nicht nur, was gebaut werden soll, sondern auch, wer welche Kosten trägt. Und bei der Finanzierung sieht es für die Stadt überaus günstig aus.

Das Ganze kostet Bretten nämlich keinen weiteren Cent, sie bekommt sogar Geld zurück. Denn mit der Kostenübernahme der Planungsleistungen für die Aufzüge in Höhe von fast 500.000 Euro hat die Stadt bislang bereits mehr investiert, als der kommunale Anteil beträgt.

Mit knapp 3,8 Millionen Euro ist das Gesamtprojekt der Bahn veranschlagt. Der kommunale Anteil, den sich Stadt und Landkreis teilen, beträgt 750.000 Euro. Der städtische Anteil beträgt somit 375.000 Euro.

Weil die Stadt aber bereits bei der Planung mit 495.00 Euro in Vorleistung gegangen war, fließen 120.000 Euro vom Landkreis zurück in die Stadtkasse. Baubeginn soll im ersten Quartal kommenden Jahres sein, mit der Fertigstellung wird im zweiten Quartal 2024 gerechnet.

Drei Aufzüge zu den Gleisen geplant

Geplant sind drei Aufzugsanlagen zu den Bahnsteigen, wobei auch die Oberleitungen und die Dächer angepasst werden müssen.

Die Unterführung soll saniert werden und ein neues Outfit bekommen, auch der Bodenbelag dort wird erneuert. Um weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen, werden die Stufen markiert. Für die Unterführung, die Treppen und die Aufzüge wird ein Blindenleitsystem installiert.

Modernisierung der Verkehrsstation Historie: Der Brettener Gemeinderat hatte sich nach jahrelangen Debatten im Vorlauf im November 2016 intensiv mit der barrierefreien Erreichbarkeit des Bahnhofs Bretten befasst. Im Jahr 2020 wurde das Vorhaben in das Bahnhofsmodernisierungsprogramm Baden-Württemberg „Bahnhof der Zukunft“ aufgenommen. Kosten: Im Jahr 2013 ging man noch von Umbaukosten in Höhe von 2,95 Millionen Euro aus. Mittlerweile rechnen die Verantwortlichen mit Planungs- und Baukosten von 3,75 Millionen. 60 Prozent davon trägt die Bahn, je 20 Prozent Land und Kommune, wobei sich der Landkreis und die Stadt den kommunalen Anteil teilen. Zeitplan: Nach dem Abschluss der Finanzierungsvereinbarung sollen die Planungen im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Dann sollen die Bauarbeiten starten. Die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2024 vorgesehen. bert

Oberbürgermeister Martin Wolff äußerst sich sehr zufrieden darüber, dass sich jetzt etwas tut. Dicke Bretter seien zu bohren gewesen, und das hartnäckige Bohren habe sich gelohnt, erklärte er. Die Freude über die Sanierung in Blickweite und die günstige Finanzlage zog sich durch sämtliche Stellungnahmen der Fraktionen.

Für die CDU wollte Joachim Leitz wissen, ob die Dimensionierung der Fahrstühle mit 1,10 mal 2,10 Meter Innenraum für Fahrräder und Doppelkinderwagen ausreichen. Das müsste bei einem barrierefreien Ausbau Standard sein, lautete die Antwort.

Wermutstropfen Fahrplan

„Bis 2024 kommen wir einem attraktiven Öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene ein gutes Stück näher“, erklärte Otto Mansdörfer von den Grünen. Dass die Stadt die Planung frühzeitig in Auftrag gegeben und bezahlt hatte, erweise sich nun als richtiger und mutiger Schritt nach vorne. Weitere Kosten könnten eigentlich nicht auftreten.

Als kleinen Wermutstropfen verwies er allerdings auf die nächste Fahrplanänderung im Dezember, die beim Betrieb der S4 eine Durststrecke mit sich bringe. Der schnelle Regionalzug zum Karlsruher Bahnhof werde die Stadtbahn-Eilzüge ersetzen.

Dies entspanne zwar den Nahverkehr für die Reisenden, die in Karlsruhe in den Fernverkehr einsteigen wollen. Den Pendlern in die Karlsruher Innenstadt blieben aber nur zwei statt bislang drei Stadtbahnen pro Stunde, und zwar der langsameren Sorte.

„Man sieht, wie lange es dauern kann, bis man so viele Akteure unter einen Hut bekommt“, erklärte Bernd Diernberger von den Freien Wählern.

Bürgermeister Michael Nöltner erinnerte daran, dass die Vorleistung der Stadt für den Fortgang des Vorhabens von entscheidender Bedeutung war: „Wir sind nur deshalb ins Programm gekommen, weil wir schon fertige Pläne in der Schublade hatten“, bekundete er.

Auch Bahnhofsgebäude soll saniert werden

Armin Schulz von den Aktiven betonte die Wichtigkeit, Barrieren abzubauen, nicht allein was Treppenstufen und den ebenerdigen Einstieg betrifft, sondern auch die Hürden, die sich sehbehinderten oder hörbeeinträchtigten Reisenden stellen. Er sprach auch den Wunsch aus, dass das Bahnhofsgebäude bis zur Gartenschau renoviert und wieder mit einem Kiosk bestückt werde.

„Das Thema ist älter als ich“, bekundete Valentin Mattis (SPD). Umso erfreulicher sei es, dass es jetzt vorangehe. Er bat darum, dass das für den Bahnhof vorgesehene Blindenleitsystem auch bis zum Busbahnhof weitergeführt wird – ein Vorschlag, den der OB aufgriff und versprach, ihn weiter zu verfolgen.

Alt-Stadträtin Brigitte Schick freut sich jedenfalls auf den Tag, an dem sie am Bretten Bahnhof nicht nur barrierefrei in die Bahn einsteigen kann, sondern auch schon vorher mit Sprachunterstützung eine Reise buchen kann.