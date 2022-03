Bretten kommt beim Haushalt für das Jahr 2022 mit einem blauen Auge davon. Den Erträgen in Höhe von 81.690 Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von 81.746 Millionen Euro gegenüber, sodass unter dem Strich eine „Rote Null“ steht.

Nach dem Rekord-Haushalt im Jahr 2021 steht in Bretten diesmal die „Rote Null“. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde der Haushalt 2022 mehrheitlich angenommen. Von den 22 anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten stimmten 13 für das von Kämmerer Matthias Enz vorgestellte Zahlenwerk, auch Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) hob den Daumen. Daneben gab es sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Uneinigkeit herrschte im Gremium nach wie vor bei der Erhöhung der Steuer-Hebesätze. Dies wurde in den Stellungnahmen der Ratsfraktionen immer wieder deutlich, wobei Aufbruch-Stadtrat Hermann Fülberth keine Haushaltsrede im klassischen Sinne hielt, sondern nur ein paar Gedanken zum Haushalt laut äußerte.

Der laufende Haushalt weist unter dem Strich ein wie Kämmerer Enz sagte „akzeptables Minus“ von 56.000 Euro aus. Den Erträgen in Höhe von 81.690 Millionen Euro stehen Aufwendungen in 81.746 Millionen Euro gegenüber. „Damit bleibt die dauernde Leistungsfähigkeit hoffentlich gewährleistet“, erklärte Enz.

Der Bau-Etat für 2022 hat ein Volumen von 16,362 Millionen Euro, damit stehen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen über vier Millionen Euro mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Große Investitionssummen fließen unter anderem in die Generalsanierung des Bronnerbaus des Melanchthon-Gymnasiums, in den Neu- und Umbau des Kindergartens Krabbennest in Ruit, in den Umbau der Funkzentrale des Brettener Feuerwehrhauses, in die Sanierung der Johann-Peter-Hebel-Schule in der Kernstadt sowie in die Sanierung der Neibsheimer Talbachhalle.

OB Wolff: Entwicklungen wichtig, um Bretten attraktiver zu machen

Die Aufstellung des Haushalts sei unter „schwierigen Rahmenbedingungen“ erfolgt, betonten OB Wolff und Kämmerer Enz unisono, man stehe vor vielen Herausforderungen und habe jede Menge Themen zu beackern.

„Die letzten beiden Corona-Jahre haben die Städte und Gemeinden heftig gefordert. Nun spüren wir zusätzlich die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges“, sagte Wolff und fügte an: „Auch wenn 2022 nicht einfach wird, war mir wichtig, dass der Ergebnishaushalt, also unser laufender Betrieb, nicht mit einem negativen Ergebnis dasteht.“

Schließlich müsse weiterhin eine Entwicklung stattfinden, „um unsere Stadt und Stadtteile für ihre Bewohnerinnen und Bewohner und auch für Gäste noch attraktiver zu machen“. Mit dem aktuellen Haushalt sei dies möglich, versicherte Enz, stellte aber auch klar, dass der Haushalt wegen der außenpolitischen Gesamtlage „auf einem fragilen Fundament“ basiere.

Nicht zuletzt deshalb sei eine Anhebung der Steuersätze „leider unumgänglich“, machte Wolff deutlich. Er verspüre Genugtuung, so der Rathauschef weiter, „dass uns ein ordentlicher Haushalt gelungen ist, der genau kalkuliert ist und auch Perspektiven aufweist“.

Brettens OB kritisiert Aktiven-Fraktion und die VBU

In seinen Ausführungen gab es vom OB kritische Töne an die Aktiven-Fraktion und an die Vereinigung Brettener Unternehmen (VBU). Wolff war sauer aufgestoßen, dass „die aktiven“ in den zurückliegenden Wochen die Verwaltung zu verschiedenen Themen, etwa die Entwicklung des Personalbestands und der Personalkosten sowie die Höhe von Beratungskosten, „mit Informationsanfragen quasi bombardiert“ hatten. Man könne all das hinterfragen, so der OB, aber warum das „nur wenige Tage vor unserer Verabschiedung des Haushalts“ passiere, könne niemand verstehen.

Schließlich sei dafür „bei der Haushaltsklausur Zeit und Raum gewesen“. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch „auf ein auf sachlicher Ebene diskutierendes Gremium“, führte der OB weiter aus und betonte: „Der Disput darf gerne geführt werden. Wir sind alle auf das Wohl unserer Stadt verpflichtet und das, so wird mir oft zugetragen, Kasperletheater und schlechte Stimmungsmache im Gemeinderat sollte langsam aufhören.“

Die VBU hatte die Stadtverwaltung mittels einer E-Mail, die von der Vorsitzenden Marion Klemm und dem Zweiten Vorsitzenden Paul Metzger signiert war, in der Vorwoche aufgefordert, auf die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer zu verzichten. Dass wenige Tage vor der Haushaltsverabschiedung diese „kritische Mail verbreitet wird“, sei „mal wieder ein offensichtlicher und plumper Versuch, über diese Schiene Sand ins Getriebe zu bringen“, erklärte Wolff.

Da sich seit Beginn der Diskussionen um eine Anhebung der Steuersätze Mitte Dezember und der öffentlichen Diskussion in der Haushaltsklausur Ende Januar „weder ein Unternehmer, noch ein Handwerker, noch ein Einzelhändler, noch ein Gastronom, noch ein Grundstücksbesitzer, noch ein Mieter mit kritischer Stimme deswegen an die Stadtverwaltung gewandt“ hat, zeige, dass diese Entscheidung angebracht sei.