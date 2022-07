Generation WIR Theater-AG des ESG und ChorLecithin bringen ein Gemeinschaftsprojekt auf die Bühne

Nach drei ausgefallenen Spielzeiten ist es endlich wieder soweit. „Generation WIR“ heißt das Stück, das die Theatergruppe des ESG gemeinsam mit dem Brettener ChorLecithin auf die Bühne bringt. Die Proben laufen auf Hochtouren, es wird gesungen, gespielt, getanzt und mit der Technik experimentiert. Requisiten und Texthefte flattern herum, ein turbulentes, kreatives und kunterbuntes Wirbeln auf der kleinen Bühne in der Aula des Gymnasiums. Das Stück erzählt Geschichten von der Geburt über die ersten gesprochenen Worte, die Kindergarten- und Schulzeit bis hin zur coronabedingten Schulschließung und dem Wiederbeginn des Schulalltags. Aber auch erste Beziehungen oder gemeinsame Feiern und Urlaube werden in selbst geschriebenen Stücken inszeniert. Begleitet wird das szenische Stück vom Brettener ChorLecithin, der das Theaterspiel mit bekannten Pop-Songs wie „Halleluja“, „We are the world“ oder „Happy Day“ mitgestaltet. Seit Schuljahresbeginn proben SchülerInnen der Klassenstufen 8 bis 11 unter der Regie der beiden Lehrer Torsten Zander und Daniel Fais dieses rasante, kurzweilige Stück, das durch Video-Einspielungen, einer Talkshow und Tonaufnahmen aus dem Off für manche Überraschung sorgt. Die Zuschauer dürfen auf eine nicht ganz alltägliche Darbietung mit manchem Überraschungseffekt gespannt sein. Kurz vor der Premiere wird noch an Details gefeilt, die Koordination von Technik, Sound, Live-Gesang und Spiel ist eine ganz eigene Herausforderung. Ganz spontan installiert Torsten Zander noch ein improvisiertes Bühnenbild, Schutzanzüge werden für die Pandemie-Szene ausprobiert. „Probleme gab es während der Probenzeit vor allem durch wiederholte, coronabedingte Ausfälle,“ berichten die Mitspieler einhellig, „vom zusätzlichen Stress durch Klausuren ganz zu schweigen.“ Da bleibt nicht viel Zeit für Aktivitäten außerhalb des Unterrichts, vor allem in der Oberstufe. „Jetzt sind aber alle Klausuren durch und wir können uns wieder aufs Theater konzentrieren.“ Das ist auch nötig, denn eine Woche vor der Aufführung kommt noch mal ordentlich Stress auf. Die Premiere rückt näher, verbunden mit großen Erwartungen: „Wir hoffen, dass viele Zuschauer zu den beiden Aufführungen kommen,“ betont Schauspieler Benjamin Stephan, „da wir alle, auch unser Regie- und Technikteam, viel Zeit in das Projekt investiert haben.“ „Schade ist auch, dass nicht alle dabeigeblieben sind “, bemerken die übrigen Mitspieler. Und doch sind die Jugendlichen mit Enthusiasmus dabei, ein Gefühl von Euphorie ist so kurz vor der Premiere deutlich spürbar. Dass sich harte Arbeit und Teamgeist, aber auch die Liebe zu den „Brettern, die die Welt bedeuten“ und die damit verbundene Freude am Spielen lohnen, davon können sich die Zuschauer selbst überzeugen: Die Aufführungen finden am Freitag, den 15. und Samstag, den 16.07.22 um 19 Uhr in der Aula des ESG statt, der Einritt ist frei.