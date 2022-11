Ganz kurzfristig haben Schüler und Eltern erfahren, dass die Grundschule in Bretten-Büchig auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. MdL Christian Jung will nun von Kultusministerin Theresa Schopper wissen, wie es in Büchig weitergeht.

FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung will sich dafür einsetzen, dass die Martin-Judt-Grundschule in Bretten-Büchig bald wiedereröffnet wird. Dazu hat er am 2. November eine sogenannte parlamentarische Initiative gestartet. Das gab er in einer Pressemitteilung bekannt.

FDP fragt bei Kultusministerin Theresa Schopper an

In einer Kleinen Anfrage hakt er bei der Landesregierung und Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) nach, wann die Schule wieder öffnet und wie die Personalplanung aussieht. Die Landesregierung hat drei Wochen Zeit, darauf zu antworten.

Eltern und Schüler hatten in der letzten Woche der Sommerferien erfahren, dass die Schule dieses Schuljahr geschlossen bleibt. Die Erst- und Drittklässler fahren seit Schuljahresbeginn nach Neibsheim, die Viertklässler an die Johann-Peter-Hebel-Schule nach Bretten. Grund für die Schließung ist nach Worten von Schulamt-Sprecher Rüdiger Stein Lehrermangel.

Zusammen mit Eltern und Mitgliedern des Ortschaftsrates besuchte Jung die Räume der „schlafenden Grundschule“. Nach Aussage von Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) hat die Stadt dort in den vergangenen Jahren sehr viel Geld investiert. Das Geld ist laut Jung unter anderem in die Ausstattung und in einen barrierefreien Zugang geflossen.

Elternbeiratsvorsitzender Stefan Schneider spricht demnach von „ungeahnten Herausforderungen“ für Eltern und Schüler durch die Schließung. „Unter normalen Umständen werden die Kinder langfristig auf einen Schulwechsel vorbereitet. Diese Zeit gab es in Büchig nicht.“

Christian Jung will Eltern und Kindern Planungsperspektive geben

Laut der Pressemitteilung will Jung den Eltern und Kindern in Büchig eine Planungsperspektive geben, wann die Grundschule wiedereröffnet wird. „Wenn die Schule stirbt, stirbt auch das Dorf“, sagt er. Jung schreibt, Ortschaftsräte hätten ihn darüber informiert, dass die Schließung hätte verhindert werden können. Voraussetzung dafür wäre eine bessere Zuweisung von Lehrern in den vergangenen Jahren gewesen.

Nach Mitteilung von Ortsvorsteher Uve Vollers und Elternbeirat sagt das Schulamt, dass „nur erfahrene Lehrkräfte eine Grundschule wie Büchig führen und dort unterrichten können.“ Damit begründe es, dass es der Schule keine Lehrer zuweise.