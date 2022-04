Geselliger Start in den Wonnemonat: Vereine rund um Bretten feiern wieder Maifeste

Die Vereine in Bretten und den Umlandgemeinden veranstalten wieder Maifeste. Die BNN geben eine Übersicht, wo man am Maifeiertag einkehren und es sich gutgehen lassen kann.

Vereinsfeste rund um den 1. Mai und traditionelles Maibaumstellen waren in den zurückliegenden zwei Pandemie-Jahren vielerorts Fehlanzeige. Doch diese Zwangspause ist nun vorbei.

Am Wochenende mit dem Maifeiertag am Sonntag finden in Bretten und den Umlandgemeinden wieder viele Maifeste statt, bei denen man feiern und es sich gutgehen lassen kann.

Vereine hoffen auf viele Gäste

Die Vereine, die anlässlich des 1. Mai ein Fest veranstalten, hoffen auf möglichst viele Gäste und natürlich auf gutes Wetter – die aktuellen Wetteraussichten stimmen die Ausrichter zuversichtlich. Hier findet man einige Feste und Veranstaltungen und somit Tipps, wo man gesellig in den Wonnemonat starten kann.

Aufgeführt sind allerdings nur die Veranstaltungen, die im Vorfeld an die Brettener BNN-Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Eröffnet wird der Festreigen in Bretten an diesem Samstag, 30. April, in Diedelsheim. Ab 18 Uhr findet auf dem Dorfplatz das Maibaumfest mit Maibaumstellen statt. Es wird Auftritte verschiedener TSV-Kindergruppen, von der Zumba-Gruppe, vom evangelischen Kindergarten, dem Schulchor und dem MGV geben, teilt Ursula Stöck mit.

Am Maifeiertag an diesem Sonntag veranstaltet der Förderverein des Musikvereins Bauerbach sein Wiesenfest. Auf dem Dorfplatz wird bereits am Samstag, 30. April, um 18.30 Uhr der Maibaum gestellt. Das Fest wird vom Musikverein musikalisch umrahmt. Für eine kleine Bewirtung sorgt die Landjugend.

Bei der Maschinenhalle der Bauerbacher Landwirte wartet laut Pressewartin Caroline Morast auf die „Wanderer und Radfahrer eine willkommene Rastmöglichkeit“. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bauerbacher Jugendkapelle (ab 11 Uhr), der Musikverein Neibsheim (ab 11.30 Uhr) und die Feuerwehrkapelle Jöhlingen (ab 14 Uhr).

Daneben richtet der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neibsheim ab 10 Uhr sein Blütenfest aus. Wie Thomas Hauck mitteilt, stehen rund um das Hasenheim des Kleintier- und Vogelzuchtvereins (Obere Mühlstraße 33) jede Menge „kulinarische Köstlichkeiten der Obst-und Gartenfreunde zum Verzehr bereit“.

Oberderdingen

Unter dem Titel „Wandern mit Musik” veranstaltet der Musikverein Oberderdingen am 1. Mai auf dem Derdinger Horn das „Hornfest to go”. Wie Svenja Krimmel mitteilt, wird es einen musikalischen Rundwanderweg mit fünf Stationen geben, auf dem „Blasmusik-Ensembles für den guten Ton sorgen“ werden.

Start- und Endpunkt ist der Festplatz oberhalb des Horn-Plateaus, weitere „Stationen“ sind die Grillhütte am Spielplatz, der Aussichtspunkt Bergwald und die Hütte in der Nähe des Mammutbaums.

Gondelsheim

Zwei Feste stehen am Wochenende im Gondelsheimer Terminkalender. Zunächst wird an diesem Freitag, 29. April, um 19 Uhr auf dem Marktplatz unter der Regie des Heimat- und Kulturvereins der Maibaum gestellt. Am Maifeiertag führt der MGV Liederkranz zum 35-mal sein Schlachtfest durch.

Ab 11 Uhr gibt es „leckere Hausmacher Speisen wie Schlachtplatten, Schnitzel und Vesperteller“, so der MGV-Vorsitzende Michael Walz. Das Schlachtfest findet in der Gerätehalle der Familie Schäfer statt.

Sulzfeld

Auch in Sulzfeld finden am Wochenende zwei Events statt. Der MGV Sängerbund veranstaltet am 1. Mai ab 11 Uhr sein Waldfest beim Jägerfritz-Steinbruch. Pressewart Uwe Schlurick erklärt, dass der Veranstaltungsort „über gut begehbare Wanderwege zu erreichen“ ist. Es wird ab 11 Uhr ein Fahrdienst angeboten.

Am 30. April steigt ab 19.30 Uhr in der Ravensburghalle das Frühlingskonzert der Feuerwehrkapelle Sulzfeld. Wie Julia Heim mitteilt, will die Truppe unter Leitung von Christian Schuppel „ein leidenschaftliches und spannendes Programm“ bieten. Zum Auftakt spielt die Jugendkapelle der Feuerwehr Sulzfeld.

Zaisenhausen

Auf dem Freizeitgelände beim Wanderheim richtet der Wander- und Naturclub am 1. Mai ab 10 Uhr sein Maifest aus, zu dem laut Franz Stoffl „alle Mai-Wanderer – auch mit Fahrrad oder Pkw – eingeladen sind“.

An das Wanderheim ist ein Festzelt angebaut, so dass auch bei schlechtem Wetter für die Bewirtung gesorgt wird.

Knittlingen

Der Verein der Hundefreunde Knittlingen richtet am 1. Mai ab 11 Uhr seinen Familientag aus. Auf dem Übungsgelände hinter dem Weissachstadion ist laut Pia Ade „für das leibliche Wohl bestens gesorgt“.

Neben Cevapcici, Currywurst und Thüringer Bratwurst gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln. Für die kleinen Gäste wird Kinderschminken angeboten.