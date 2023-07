Der Klimawandel ist egal. Es geht auf Kreuzfahrt. Urlaub muss schließlich sein. Zudem fährt ja die ganze Familie schon ein E-Auto. Das muss genügen, um den ökologischen Fußabdruck wieder auszugleichen. Und auf einem Luxusliner das Leben zu genießen, während andere im Schiffsbauch zu Hungerlöhnen arbeiten, ist letztlich auch irgendwie vertretbar. Wo sollten die armen Indonesier und Thailänder denn sonst auch arbeiten?

Brettener Schüler verarbeiten Beobachtungen

Es sind diese und weitere gesellschaftlichen Spannungsfelder, die sich wie rote Fäden durch das neueste Stück der Theater-AG des Brettener Melanchthon-Gymnasiums ziehen. Zehn Schülerinnen und Schüler haben mit „Die Kreuzfahrer*innen“ seit Anfang des Schuljahres ein eigenes Theaterstück geschaffen, das ihre Beobachtungen, Sorgen, Ängste und Hoffnungen aufgreift. Dramatisch, überspitzt und mit viel Witz zeigen die Jugendlichen, wie völlig unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern und Strömungen auf einem Kreuzfahrtschiff aufeinandertreffen.

Es ist wirklich toll, was die Darstellerinnen auf die Bühne bringen. Marc Soedradjat

Leiter der Theater-AG

„Es ist wirklich toll, was die Darstellerinnen und Darsteller da auf die Bühne bringen“, findet Marc Soedradjat, Deutschlehrer und Leiter der Theater-AG. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Arbeitsgemeinschaft teilnehmen, hätten für das Stück eigene Monologe und Dialoge geschrieben. „Die Jugendlichen sollen selbst ermächtigt in ihrer kreativen Arbeit sein. Deshalb habe ich ihnen auch nur einen Rahmen für ihr Stück mit auf den Weg gegeben“, so der Regisseur von „Kreuzfahrer*innen“.

Gegensätzliche Haltungen sollen zusammengfeführt werden

Im Stück gehe es nicht darum, Reisende, Klimaaktivisten, Gender-Befürworter oder Beschäftige in der Tourismusbranche durch den Kakao zu ziehen. Vielmehr wolle man in zugespitzten und manchmal auch völlig absurden Situationen gegensätzliche Haltungen zusammenführen. „Wir zeigen praktisch die Glaubenskämpfe der Kreuzfahrer und wollen, dass die beiden Seiten ins Gespräch kommen“, erklärt Soedradjat.

Manche Szenen kosten die jungen Darsteller dabei einiges an Überwindung. Beispielsweise ein Monolog der Dienstleisterin Flora, die von Josephine Schmoeckel gespielt wird. Als Flora trägt die Elftklässlerin deren Leidensgeschichte vor. In einem verzweifelten, aber auch verbissenem Ton erzählt die von ihr verkörperte Kellnerin aus ihrem beschwerlichen Leben. Alle Scheinwerfer sind in diesem Moment auf sie gerichtet.

„Das ist nicht einfach, aber es macht viel Spaß. Deswegen bin ich auch nicht wirklich nervös“, berichtet die junge Darstellerin nach einer Probe. Zu Beginn des Schuljahres habe es in der AG immer wieder Schauspielunterricht gegeben. So sei sie gut auf ihre Rolle vorbereitet. „Zur Theater-AG kam ich während der Pandemie hinzu. Damals hatte ich den Traum, Schauspielerin zu werden“, erzählt Schmoeckel. Mittlerweile sehe sie die Schauspielerei als Hobby, bei dem sie mittlerweile auch von ihrer jüngeren Schwester Linnea begleitet wird.

Abiturient Matthias Gerber stellt mit dem Charakter Professor Lorenz ein besserwisserisches Mitglied der Bildungselite dar. Immer wieder erklärt dieser, dass er nur aus beruflichen Gründen seine Kreuzfahrt mache. „Ich muss für eine wissenschaftliche Arbeit nach Übersee“, betont der Professor dabei so oft, dass die übrigen Kreuzfahrer genervt reagieren.

„Ich mag meine Figur. Ein Schauspieler spielt ja immer eine Interpretation des Charakters, und deswegen konnte ich Lorenz auch eine persönliche Note verpassen“, so Gerber. Bereits in der sechsten Klasse sei er zum Theaterspielen gekommen. Seitdem sei er mit großer Freude dabei.

Gleichzeitig ist Gerber der einzige männliche Darsteller in der Theater-AG. „So richtig erklären kann ich mir den krassen Geschlechterunterschied nicht. Ich glaube, dass viele einfach nicht mehr so viel Zeit haben und dann halt bei den Hobbys abwägen müssen, was ihnen mehr Spaß macht“, kommentiert der 18-Jährige diesen Umstand.

Schauspielkollegin Josephine Schmoeckel benennt weitere Gründe für den Mangel an Jungs in der AG. „Ich denke, dass da ein Coolness-Faktor mit reinspielt. Manchen Jungs scheint das einfach peinlich zu sein, auch wenn es dafür keinen Grund gibt“, meint Schmoeckel. Sie und die übrigen AG-Mitglieder würden sich freuen, wenn sich im nächsten Jahr ein paar mehr männliche Spielpartner finden würden. Solange kämen die „Kreuzfahrer*innen“ aber noch mit der jetzigen, gut eingespielten Besetzung aus.

Bis zur Premiere gilt es nun noch, die letzten Textzeilen auswendig zu lernen. „Dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen“, meint AG-Leiter Soedradjat.