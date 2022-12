Das Gerücht, dass der ehemalige Gondelsheimer Bürgermeister Hans-Peter Willy verstorben sei, macht in Gondelsheim seit einigen Wochen die Runde. Nun hat der amtierende Rathauschef Markus Rupp eine Gegendarstellung veröffentlicht.

Der Rathauschef ist sauer. „Das ist völlig verrückt. So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt“, sagt Gondelsheims Bürgermeister Markus Rupp (SPD).

In der ansonsten beschaulichen Kraichgau-Gemeinde sind seit einigen Wochen sogenannte Fake News im Umlauf – und niemand weiß, wer das Gerücht vom Tod des früheren Bürgermeisters Hans-Peter Willy in die Welt gesetzt hat.

Besorgte Bürger melden sich bei Bürgermeister Rupp

Rupp, der nach eigenem Bekunden in den vergangenen Tagen viele Anrufe von besorgten Bürgern aus Gondelsheim und auch aus den Umlandgemeinden bekommen hat, sah sich nun jedenfalls dazu gezwungen, eine Gegendarstellung auf der Homepage der Gemeinde sowie auf diversen Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen.

„Seit Wochen kursiert das Gerücht, mein Vorgänger im Amt des Bürgermeisters, Herr Hans-Peter Willy, sei verstorben. Dies entbehrt jeder Grundlage und ist dazu überaus pietätlos“, schreibt der Rathauschef und mahnt zu Besonnenheit – nicht nur in Richtung des unbekannten Urhebers: „Erinnern Sie sich bitte daran, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist und unterlassen künftig die Verbreitung solcher verletzenden Gerüchte.“

Willy hat gesundheitliche Probleme

Fakt ist, erklärt Rupp auf Anfrage dieser Redaktion, dass sich Willy wegen gesundheitlicher Probleme bereits vor einigen Jahren „mehr oder weniger komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat“.

Wie aber nun jemand ohne einen konkreten Anlass auf die Idee komme, zu behaupten, dass Willy gestorben sei, macht Rupp beinahe sprachlos: „Der Person, die dieses Gerücht gestreut hat, ist nicht mehr zu helfen. Das macht mich schon ein Stück weit fassungslos.“

Vermeintlicher „Nachruf“ im Gemeindeblatt veröffentlicht

Endgültig das Fass zum Überlaufen brachte nun ein „Nachruf“, den der Schützenverein Gondelsheim für sein vermeintlich verstorbenes Mitglied Willy in der jüngsten Ausgabe des Mitteilungsblatts der Gemeinde veröffentlichen ließ.

„Ich kann nicht nachvollziehen, dass man in einer solchen Angelegenheit nicht korrekt bei der Verwaltung nachfragt, bevor man so einen Nachruf abdrucken lässt“, ärgert sich Rupp.

Der Verein habe sich für diesen schlimmen Fehler mehrfach entschuldigt und dafür die „volle Verantwortung“ übernommen, berichtet Rupp weiter: „Das war schlichtweg fahrlässiger vorauseilender Gehorsam.“ Der Bürgermeister hofft nach dieser Klarstellung, dass das Gerücht von Willys vermeintlichem Tod nun aufhört und endlich wieder Ruhe in Gondelsheim einkehrt.

Willy war von 1982 bis 1998 Bürgermeister in Gondelsheim. Sein Nachfolger wurde Markus Rupp, der mittlerweile in seiner vierten Amtszeit ist. Rupp feiert am 4. Februar 2023 sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Gondelsheimer Rathauschef und ist dienstältester Bürgermeister im Landkreis Karlsruhe.