Alkoholisierter Autofahrer beschädigt in Gondelsheim Stützmauer

Mit vermutlich annähernd zwei Promille ist am Mittwochmittag ein 41-jähriger Mann mit dem Auto gegen eine Stützmauer in Gondelsheim gefahren und hat diese dabei erheblich beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 41-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto auf der Straße „Am alten Sportplatz“ und stieß dort heftig mit der Stützmauer zwischen dieser und der Obergrombacher Straße zusammen. Der Mann flüchtete anschließend von der Unfallstelle, konnte dank aufmerksamer Zeugen aber schnell ausfindig gemacht werden.

Die Polizeibeamten konnten den Mann dann bei seiner Wohnadresse antreffen. Der deutlich alkoholisierte 41-Jährige gestand den Unfall. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp unter zwei Promille, wobei er angab, zwischen Unfall und Kontrolle Alkohol konsumiert zu haben. Daraufhin musste er eine doppelte Blutprobe abgeben und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

An der Mauer sowie an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro.