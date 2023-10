Am Gondelsheimer Ehrenabend sind wieder etliche Gondelsheimerinnen und Gondelsheimer für besondere Leistungen ausgezeichnet worden. In seiner Eröffnungsrede würdigte Bürgermeister Markus Rupp das außerordentliche Engagement aus der Mitte der Bürgerschaft.

Von Teenagern bis zu den Senioren: Es sei ihm eine persönliche Freude, seinen „stillen Helden“ den Dank der Gemeinde zurückzugeben, den sie durch langjähriges Engagement in ihren Vereinen und Organisationen mehr als verdient hätten, so Bürgermeister Rupp. Respekt und Anerkennung hätten sich auch diejenigen verdient, welche durch herausragende sportliche Einzelleistungen auf unterschiedlichen Ebenen in ihrer Disziplin bei regionalen oder nationalen Meisterschaften ausgezeichnet wurden und so in vorzeigbarer Weise ihren Sport, ihren Verein und die Gemeinde Gondelsheim repräsentierten.

Den Beginn der Ehrungszeremonie machte der Ralley-Club Gundelsheim. Drei Nachwuchsfahrer des Clubs konnten mit ihren Karts im „ADAC Slalom Youngster Cup“ die vorderen Plätze in der nordbadischen Meisterschaft erzielen. In Ihren jeweiligen Disziplinen erreichten die Sportschützen mit und unter ihrem Vereinsvorstand Achim Schwarz vordere Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften.

Mit herausragenden Leistungen machten auch die Damen des Turnvereins Gondelsheim auf sich aufmerksam. Eine durch Teamgeist geprägte geschlossene Mannschaftsleistung überzeugte in den jeweiligen Meetings sowohl in der Gauliga, in der Regional- und in der Bezirksklasse mit hervorragenden zweiten Plätzen.

Gondelsheimer Handballer Felix Schmid geehrt

Im Bereich Ballsport wurde Felix Schmid geehrt. Den jungen Gondelsheimer Handballer zog es nach erfolgreicher Jugendzeit in seinem Heimatverein in die Handballhochburg Pforzheim-Eutingen, wo er mit der dortigen Mannschaft aktuell in der dritten Handball-Bundesliga spielt.

Den zweiten Teil der Ehrungen eröffneten Mattias Hahn und Mario Stückle. Die jungen Herren hatten als Mitglieder der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes die auszeichnungswürdige Idee, Defibrillatoren an häufig besuchten öffentlichen Orten in Gondelsheim zu installieren.

Auszeichnungen für das Lebenswerk

Auch fünf Blutspender wurden geehrt. Diese tragen dazu bei, Hilfe und Genesung dort zu ermöglichen, „wo sie dringend gebraucht wird“, hieß es. Anschließend gab es Auszeichnungen für das Lebenswerk. Diese erhielt für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft im Fußballverein Wolf Zimmermann sowie Dieter Widmann für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Gondelsheim.

Wie die jungen Turnerinnen Larissa Berger und Pia Kaiser zeigte sich auch der Nestor des Abends, Dieter Zimmermann, überrascht, als ihn die Einladung zu diesem Ehrenabend ereilte. Alle drei hatten nicht damit gerechnet. Umso verdienter nahmen sie, gemeinsam mit allen zu Ehrenden, die jeweils zugedachten und überreichten Urkunden und Ehrenmedaillen ihrer Heimatgemeinde mit nach Hause.