Der Brand einer Scheune in Gondelsheim hat am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und einer Sperrung der Ortsdurchfahrt geführt.

Wie ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage mitteilte, war in der Bruchsaler Straße kurz nach 9 Uhr das freistehende Nebengebäude in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Die betroffene Scheune stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen, weitere Gebäude waren aber nicht betroffen.

Polizei-Angaben zufolge wurde bei dem Brand in Gondelsheim niemand verletzt, die Scheune brannte jedoch komplett aus. Während des Einsatzes der Feuerwehr musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar.

