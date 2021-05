Das Alte Feuerwehrhaus Gondelsheim wurde zum Impfzentrum

Bei einer Impfaktion wurden am Mittwochabend 60 Dosen Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht. Dabei kamen auch Menschen unter 60 zum Zug.

Die Impfpriorisierung war bisher ein Nadelöhr der Corona-Bekämpfung. In Gondelsheim wurde dieses Nadelöhr am Mittwochnachmittag ein Stück weit aufgebohrt. Das alte Feuerwehrhaus wurde in ein kleines, kombiniertes Test- und Impfzentrum verwandelt.

Im Erdgeschoss wurden weiterhin die Corona-Schnelltests durchgeführt, im früheren Versammlungsraum im ersten Obergeschoss das Impfen. Erstmals erhielten dort auch Fünfzigjährige die Gelegenheit dazu.

Auf das Angebot schien Gondelsheim nur so gewartet zu haben. Zu Beginn der Aktion um 16 Uhr hatte sich vom alten Feuerwehrgerätehaus aus eine lange Schlange den Brunnenberg hinauf gebildet. Die Ersten waren schon eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Beginn angestanden.